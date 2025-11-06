El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Farías, provocó un revuelo durante su participación en la Cámara de Diputados al mencionar a Dios en San Lázaro, provocando un debate sobre el Estado Laico.

“Dios te bendiga, compañera a ti y a tu familia, de todo corazón te lo digo. Si no crees en Dios, lo respeto. ¿Un Estado laico? Pero soy libre, ¡qué Dios te bendiga, de verdad, de todo corazón!” Francisco Javier Farías, diputado de Movimiento Ciudadano

Diputado provoca debate sobre el Estado laico al mencionar a Dios durante su discurso

El diputado Francisco Javier Farías -34 años de edad- de Movimiento Ciudadano, se encuentra en el ojo del huracán luego de que, durante su participación en San Lázaro mencionara a Dios.

“Dios bendiga al pueblo de México, Dios bendiga al pueblo de México. Dios está aquí y está presente, yo así lo creo. ¿No les gusta que hable de Dios? Pues tápense los oídos o pueden salir y no pasa nada, con todo respeto” Francisco Javier Farías, diputado de Movimiento Ciudadano

Esto provocó todo un revuelo entre los diputados, tanto que incluso la diputada de Morena, Dolores Padierna de 67 años de edad, lo cuestionó y le respondió que al país le costó guerras para lograr un estado laico:

“A este país le ha costado una larga historia, guerras, sangre, lograr en la Constitución la laicidad, está en la Constitución que nos rige a todos, como servidor público está obligado a respetar la Constitución. ¡Estamos en un recreo laico! La individualidad la porta cada quien. Tú no te respetas ni a ti mismo.” Dolores Padierna, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados

Ante las declaraciones de la vicecoordinadora de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, Francisco Javier Farías le contestó a la diputada de Morena:

“Eso es el pasado, señora. Dios bendiga a México aunque no les guste. Si tú no crees, Dolores Padierna ¡respétame que yo creo en Dios! ¡Yo creo en Dios y nadie va a callar la voz de un hijo creyente de Dios! Y en el nombre de Dios, Dios bendiga al pueblo de México.” Francisco Javier Farías, diputado de Movimiento Ciudadano

Posterior al enfrentamiento entre Francisco Javier Farías y Dolores Padierna, la Cámara de Diputados se encendió entre reclamos, críticas y apoyos a ambos diputados; sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino asegurando que no existía un diálogo.

Y aunque se le dió la palabra a Padierna, el diputado de Movimiento Ciudadano continuaba interrumpiendo, lo cual provocó el enojó de los diputados de Morena e hizo que el vicecoordinador del PAN, Federico Doring, criticara de “hipocresía e intolerancia a Morena”:

“Y también hay que decirlo con toda claridad, la hipocresía e intolerancia del Grupo Parlamentario de Morena, porque el Presidente López Obrador bien que repartía su Cartilla Moral a los ministros de culto, se reunía en Palacio Nacional con los ministros de culto y hablaba de su fe religiosa todos los días que podía dentro y fuera de Palacio Nacional” Federico Doring, vicecoordinador del PAN

Por su parte, el coordinador de Morena, Elías Lixa, pidió orden y recalcó que por una bendición no hayan dejado hablar al diputado quien iba a presentar su reserva en la discusión del PEF 2026.

“Resulta que ante lo que de manera mínima les cause escozor, no le permiten hablar bajo su propia libertad. Es increíble que se han tolerado más la mentadas de madre, que hablar en nombre de dios; es increíble que se han tolerado los ejemplos más viles, pero es el nombre de un Dios que ha efecto de bendición, un legislador emite en la tribuna, lo que más conflicto les causa” Elías Lixa, coordinador de Morena

Finalmente, Rubén Moreira, coordinador del PRI, quien también mandó bendiciones a Francisco Javier Farías, comentó que nadie puede ser reconvenido al decir lo que le plazca en la tribuna de la Cámara:

“Él no puede ser reconvenido por nada, si él profesa la misma creencia que su servidor, pues bienvenido a ese tema, si alguien no la profesa, pues que escuche con respeto al orador. Le quiero recordar a la mayoría que este es un discurso de un legislador, hubieran ustedes reconvenido al jefe del Estado mexicano cuando le dijo a este país que con un “detente” se paraba una pandemia y mató a miles de personas, ese tipo por sus supersticiones. ¡Dios te bendiga señor legislador! ¡Y claro que Dios existe! presidenta, aunque los de allá no lo vean, pero bien que hacen que la virgen les habla”. Rubén Moreira, coordinador del PRI