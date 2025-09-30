Flor de María Esponda Torres, diputada federal de Morena por el estado de Chiapas, presentó una iniciativa contra el robo de piezas arqueológicas; te decimos quién es ella.

La legisladora de Morena por Chiapas presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para incluir el robo de piezas arqueológicas como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa.

Pero ¿quién es Flor de María Esponda Torres? Te decimos todo lo que se sabe de la diputada federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el estado de Chiapas.

¿Quién es Flor de María Esponda Torres? (Redes sociales)

¿Quién es Flor de María Esponda Torres?

Flor de María Esponda Torres es una política mexicana ordinaria de Cintalapa, Chiapas, y actualmente representa al distrito 6 en la LXVI Legislatura, cargo que ocupará hasta el 2027.

¿Qué edad tiene Flor de María Esponda Torres?

Flor de María Esponda Torres tiene 33 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Flor de María Esponda Torres?

Dado que Flor de María Esponda Torres nació el 12 de abril de 1992, su signo zodiacal es Aries.

¿Flor de María Esponda Torres está casada?

No hay información pública sobre el estado civil de Flor de María Esponda Torres.

¿Flor de María Esponda Torres tiene hijos?

Se desconoce si Flor de María Esponda Torres tiene hijos.

¿Qué estudió Flor de María Esponda Torres?

De acuerdo con la información, Flor de María Esponda Torres estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Asimismo, se sabe que Flor de María Esponda Torres tiene una certificación en Estudios Internacionales por la Universidad de Alicante, España.

¿Quién es Flor de María Esponda Torres? (Redes sociales)

¿Cuál es la trayectoria de Flor de María Esponda Torres?

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, Flor de María Esponda Torres tuvo una trayectoria en la política y el área administrativa en los siguientes cargos:

Jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia del Instituto Nacional de Migración.

Jefa del Departamento de Asistencia y Protección Consular en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Delegada del Registro Público de la Propiedad.

Diputada local en el Congreso del Estado de Chiapas.

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas.

Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Chiapas.

Actualmente, Flor de María Esponda Torres es diputada federal de Morena por Chiapas y forma parte de las siguientes comisiones:

Comisión de Bienestar

Comisión de Igualdad de Género

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Grupos de amistad parlamentaria con países como Canadá, Bolivia y Corea

¿Quién es Flor de María Esponda Torres? (Redes sociales)

Flor de María Esponda Torres, de Morena, propone cárcel a quien robe piezas arqueológicas en México

Flor de María Esponda Torres, diputada de Morena por Chiapas, presentó una iniciativa para que el robo de piezas arqueológicas sea considerado como un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.

La propuesta de Flor de María Esponda Torres pretende reformar el segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución para que robar piezas arqueológicas se equipare a delitos como homicidios.

Con esta propuesta de Morena, la diputada Flor de María Esponda Torres busca frenar el saqueos de piezas arqueológicas “o de valor histórico” y su venta ilegal en subastas en el extranjero.