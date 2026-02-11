Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM, dio a conocer que buscará la dirigencia ante la salida de Carlos Aceves del Olmo.

El próximo 23 de febrero, el actual dirigente de la Confederación de Trabajadores de México dejará su cargo como secretario general, por lo cual se llevará a cabo el proceso para elegir al próximo titular.

¿Quién es Fernando Salgado? Secretario General Adjunto de la CTM

Fernando Salgado Delgado es sindicalista y el secretario general adjunto de la CTM, uno de los que ha dado a conocer su intención de buscar la dirigencia de la confederación en el XVII Congreso Federal.

Asimismo, Fernando Salgado Delgado es parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT).

¿Quién es Fernando Salgado Delgado? Secretario general adjunto de la CTM (CTM Nacional)

¿Qué edad tiene Fernando Salgado?

Nacido el 26 de noviembre de 1966, en la Ciudad de México (entonces Distrito Federal), Fernando Salgado tiene 59 años de edad.

¿Quién es la esposa de Fernando Salgado?

Fernando Salgado Delgado ha mantenido su vida privada lejos del ojo público, por lo cual se desconoce si está casado o su estado civil.

¿Fernando Salgado tiene hijos?

No se tiene información sobre si Fernando Salgado Delgado tiene hijos.

¿Qué estudió Fernando Salgado?

Fernando Salgado Delgado es licenciado en Derecho, además de que tiene un diplomado en Análisis Político y Derecho Laboral, acorde con su currículum público.

¿En qué ha trabajado Fernando Salgado?

Referente a su trayectoria, Fernando Salgado Delgado se ha dedicado al sindicalismo, aunque también ha fungido como diputado federal por el PRI y otros cargos en la función pública:

Secretario general del Colectivo Sindical de Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Prestaciones de Servicios del DF

Secretario general del STIRTT

Diputado federal de 1994 a 1997

Asesor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Coordinador de la Unidad de Programas con el sector social de la Procuraduría Federal del Consumidor

Secretario técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso

Integrante de la corriente Nuevo Sindicalismo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE)

Integrante del Colegiado de Seguridad y Derechos Sociales de la SNTE

Secretario de acción política del CEN de la CTM

Presidente del Consejo de pensiones de la CTM

Secretario general del Frente Juvenil Revolucionario

Secretario de bienestar social y ecología del CTM

Fernando Salgado se perfila como secretario general de la CTM

Durante la conferencia de la Federación de Trabajadores de la CDMX, Fernando Salgado Delgado dio a conocer que tras una decisión razonada, participará en el proceso para ser secretario general de la CTM.

Asimismo, Fernando Salgado presentó sus objetivos en caso de dirigir la CTM y destacó que se basará en “escuchar, sumar y multiplicar” para la Planilla de Unidad, que fortalezca los sindicatos nacionales.

Igualmente planteó algunas de sus propuestas:

Una jornada laboral de 40 horas

Afiliación al IMSS de al menos 22 millones de trabajadores

Suprimir el Impuesto Sobre la Renta de las horas extra, aguinaldo entre otras prestaciones

Asimismo, se comprometió a que de convertirse en secretario general será una nueva CTM, a la cual le dará toda su atención.