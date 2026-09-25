Emilio Montero Pérez presentó este viernes su renuncia a la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en medio de la crisis política y de seguridad que atraviesa Juchitán.

De acuerdo con la información, Emilio Montero Pérez gobernó el municipio de Juchitán de 2019 a 2021. Ganó un segundo periodo pero solicitó licencia y Miguel Sánchez Altamirano lo sustituyó.

Emilio Montero Pérez renuncia al IEEPO mientras Juchitán enfrenta una crisis política

Este viernes 25 de septiembre se dio a conocer que Emilio Montero Pérez renunció a la dirección del IEEPO. Su salida estaría ligada a los cuestionamientos sobre sus vínculos con Miguel Sánchez Altamirano.

Emilio Montero Pérez deja la dirección del IEEPO en medio de la crisis de Juchitán (redes sociales)

Asimismo, la renuncia de Emilio Montero Pérez estaría marcada por los presuntos señalamientos de que funcionarios de Juchitán aparecen en la nómina del IEEPO con salarios superiores a 18 mil pesos.

La salida del funcionario ocurre dos días después de la captura de Miguel Sánchez Altamirano, quien fue colaborador cercano de Montero y asumió su cargo en 2022, luego de que este solicitara licencia para incorporarse al gobierno de Salomón Jara Cruz.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, es investigado por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, además de una posible relación con un grupo delictivo.

Hasta el momento, no se han informado las causas de la renuncia de Emilio Montero Pérez ni se ha informado oficialmente quién sustituirá a Montero al frente del IEEPO.

Cabe mencionar que, este viernes, las instalaciones del IEEPO permanecieron cerradas por una presunta fumigación, aunque se especulaba sobre la detención de Emilio Montero Pérez, hecho que no se ha confirmado.