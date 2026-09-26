El gobernador Salomón Jara Cruz designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), luego de la renuncia de Emilio Montero Pérez.

La salida de Emilio Montero Pérez se dio a conocer el pasado viernes 25 de septiembre, en medio de cuestionamientos de sus vínculos con Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán.

Fernanda Chávez Cruz queda al frente del IEEPO por designación de Salomón Jara

Este sábado 26 de septiembre, Salomón Jara dio a conocer a través de redes sociales el nombramiento de Fernanda Chávez Cruz para dar continuidad a los trabajos del IEEPO y atención a la educación.

Salomón Jara designa a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del IEEPO (Captura de pantalla)

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, destacó la experiencia y preparación de Fernanda Chávez Cruz y le deseó éxito en su “nueva encomienda en favor de la educación de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca”.

Con este cambio, Chávez queda al frente del organismo encargado de la operación de los servicios de educación en Oaxaca, mientras se mantiene la atención a las comunidades escolares y al sector magisterial.

De acuerdo con la información, Fernanda Chávez Cruz es licenciada en Administración, maestra en Fiscal y doctora en Ciencias de la Educación. Se desempeñó como Secretaría de Educación en Oaxaca.

Su llegada al IEEPO ocurre después de la salida de Emilio Montero Pérez, quien ocupaba la dirección general desde 2022. Hasta el momento, no se han relevado los motivos de su renuncia.