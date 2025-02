Félix Salgado Macedonio, integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, compartió su postura ante una posible participación por la candidatura de Guerrero en las próximas Elecciones 2027.

Fue a través de un video difundido en redes sociales en donde Félix Salgado Macedonio habló de la posibilidad de contender por la gubernatura del estado de Guerrero.

Y es que pese a que fuera aprobada una reforma que busca evitar el nepotismo, pues actualmente la gobernadora de Guerrero es su hija, Félix Salgado Macedonio se pronunció al respecto.

Félix Salgado Macedonio fija postura ante una posible candidatura a Guerrero en Elecciones 2027

En un video difundido en redes sociales, Félix Salgado Macedonio aclaró si quiere o no buscar la candidatura de Guerrero en Elecciones 2027, pese a la aprobación de la reforma para evitar el nepotismo.

De acuerdo con la grabación difundida, el senador de Morena rechazó que él mismo haya asegurado que sí buscará contender por la gubernatura de Guerrero en las Elecciones 2027.

No obstante, Félix Salgado Macedonio no descartó la posibilidad de participar en el proceso electoral, pues aseguró que de manera particular ha insistido en que “se respete la voluntad del pueblo”.

El legislador guinda insistió en que esa postura, de respetar la voluntad popular, ha sido remarcada por el ex presidente AMLO, así como por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ello dejó entrever la posibilidad de que si el pueblo de Guerrero pide su participación, pese a ser padre de la actual mandataria estatal, podría contender por la gubernatura.

“Yo no he dicho que quiero, ni he dicho que voy (por la gubernatura de Guerrero), simple y sencillamente he dicho que respeten la voluntad del pueblo, respeten la voluntad popular. Quien es el soberano es el pueblo, quien es mi amo es el pueblo... ¿Quién lo dijo? El expresidente AMLO ¿Quién lo dice? La presidenta Claudia Sheinbaum". Félix Salgado Macedonio

En el video Félix Salgado Macedonio insistió en que se apegará a lo que diga el pueblo, Morena y la propia Claudia Sheinbaum, para analizar una posible candidatura a Guerrero.

Esto pues en caso de que sea postulado o no, el senador morenista aseveró que no se pelearía con nadie por participar o no en el proceso de las Elecciones 2027.

“Yo (por la candidatura a Guerrero), lo que diga el pueblo, lo que diga Morena, lo que diga la presidenta (Claudia Sheinbaum) y no me voy a pelear con nadie”, dijo Félix Salgado Macedonio.

Félix Salgado Macedonio, senador por Morena (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Félix Salgado Macedonio pide no hablar por él respecto a las Elecciones 2027

En el mismo video que fue compartido en redes sociales, Félix Salgado Macedonio pidió “no hablar por él” ante una posible candidatura a Guerrero.

Esto por que el legislador morenista mantuvo la línea de que personalmente no ha asegurado que participará, aunque no negó la posibilidad de hacerlo.

“No hablen por mí, no digan que yo estoy diciendo que quiero ser (candidato a la gubernatura de Guerrero), porque yo no he dicho tal cosa”, reiteró Félix Salgado Macedonio.

Finalmente el senador de Morena pidió a seguidores y adversarios “no meterlo en le mismo costal” de los que quieren buscar alguna puesto en próximas elecciones.

Esto pues insistió en que él responde por sí mismo, por lo que no busca que alguien más lo presente como posible candidato a Guerrero.

Félix Salgado Macedonio (Misael Valtierra / Cuartoscuro)