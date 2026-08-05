Enrique Guevara Ortiz es un ingeniero mexicano especializado en protección civil, sistemas de alerta temprana y gestión integral del riesgo de desastres.

Actualmente se desempeña como director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), organismo encargado de fortalecer las acciones de prevención ante fenómenos naturales en México.

Con más de tres décadas de trayectoria, se ha convertido en uno de los principales especialistas del país en monitoreo sísmico, actividad volcánica y reducción del riesgo de desastres.

En 2026 recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Universitario Chiapas (ENAPROC-Chiapas), en reconocimiento a su contribución a la protección civil y la resiliencia en México.

¿Quién es Enrique Guevara Ortiz?

Enrique Guevara Ortiz es un ingeniero con una amplia trayectoria en investigación, prevención de desastres y protección civil.

Desde finales de la década de 1980 ha participado en el desarrollo de estrategias para fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a fenómenos naturales como sismos, erupciones volcánicas e inundaciones.

Su carrera ha estado estrechamente ligada al CENAPRED, institución donde ha ocupado diversos cargos técnicos y directivos hasta convertirse en su director general. Además, ha colaborado como profesor, consultor, conferencista y asesor de instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la gestión del riesgo de desastres.

¿Cuántos años tiene Enrique Guevara Ortiz?

La fecha de nacimiento de Enrique Guevara Ortiz no ha sido dada a conocer públicamente, por lo que se desconoce su edad exacta.

¿Quién es la pareja de Enrique Guevara Ortiz?

Enrique Guevara Ortiz mantiene su vida privada fuera del ámbito público y no existe información oficial sobre su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Guevara Ortiz?

No es posible determinar el signo zodiacal de Enrique Guevara Ortiz, ya que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Guevara Ortiz?

No existe información pública sobre si Enrique Guevara Ortiz tiene hijos.

¿Qué estudió Enrique Guevara Ortiz?

Enrique Guevara Ortiz cuenta con formación académica y especialización en ingeniería, protección civil y gestión del riesgo de desastres.

Es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cursó el Diplomado en Dirección de Programas de Prevención de Desastres y Protección Civil, impartido por el INAP y el CENAPRED.

Realizó el Curso Internacional de Vulcanología y Geofísica Volcánica en las Islas Canarias, España.

También cuenta con un Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres por la Universidad Anáhuac.

¿En qué ha trabajado Enrique Guevara Ortiz?

Enrique Guevara Ortiz ha desarrollado su carrera como ingeniero, investigador, funcionario público y especialista en protección civil, participando en proyectos relacionados con la prevención de desastres, el monitoreo de fenómenos naturales y la gestión integral del riesgo.

Entre los principales cargos y responsabilidades de su trayectoria destacan: