El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó hoy 1 de agosto sobre la actividad del Volcán Popocatépetl indicando que ocurrieron dos sismos en las últimas 24 horas.

Ambos movimientos volcatectónicos tuvieron lugar el viernes 31 de julio a las 10:13 horas con magnitudes calculadas de 1.4 y 1.3.

De acuerdo con el monitoreo del Cenapred, el Popocatépetl también registró un total de 6 exhalaciones de baja intensidad con vapor de agua y gases volcánicos, además de 10 minutos de tremor de muy baja amplitud.

Volcán Popocatépetl hoy: registra dos sismos en las últimas 24 horas (Cenapred)

Alerta Volcánica del Popocatépetl está en Amarillo Fase 2 tras sismos

El Cenapred, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2.

Al estar en esa fase, los escenarios que tienen previstos las autoridades son:

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado

Emisión de vapor de agua y gases

Ocurrencia de tremor de amplitud variable

Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en ciudades más lejanas

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros

Ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas

Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones

Volcán Popocatépetl hoy: registra dos sismos en las últimas 24 horas (Cenapred)

Ante la reciente actividad del Volcán Popocatépetl, el Cenapred exhortó a la población para que no intente subir al volcán y que se proteja de la ceniza.

De igual manera, sugirió respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter.

Y en caso de lluvias fuertes, la entidad también recomendó alejarse del fondo de las barrancas por el peligro que generan los flujos de lodo y escombro.