El Volcán Popocatépetl activó una alerta este martes 23 de junio por la posible caída de ceniza en el sur de la Ciudad de México (CDMX).

Según la alerta de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, la posible caída de ceniza volcánica durante las próximas 6 horas ocurrirá en:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Volcán Popocatépetl activa alerta por caída de ceniza en el sur de la CDMX (Protección Civil)

Volcán Popocatépetl se mantiene en semáforo Amarillo Fase 2

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) mantiene un registro de 277 exhalaciones de baja intensidad emitidas por el volcán Popocatépetl, ocurridas en las últimas 24 horas.

Las emisiones estuvieron acompañadas por vapor de agua y gases volcánicos, una actividad considerada dentro de los parámetros del semáforo Amarillo Fase 2.

Durante la mañana —y hasta las 17:00 horas— se ha observado una columna de vapor de agua y otros gases volcánicos desplazándose hacia el oeste-suroeste del cráter.

El Cenapred pide seguir las indicaciones de Protección Civil y recomienda no acercarse al volcán, respetando la restricción de 12 kilómetros debido al riesgo que representa la caída de fragmentos.

Volcán Popocatépetl (Webcams de México)

¿Qué hacer en caso de caída de ceniza volcánica?

Protección Civil recomienda lo siguiente ante la posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl en el sur de la CDMX: