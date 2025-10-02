Miguel Luna, hermano de Edwin Luna, fue acusado de abusar de su hijastra y de tratara de evadir la ley.

Ilse Landeros, exesposa de Miguel Luna, expuso el caso en redes sociales, luego de que el político fuera liberado a pesar de la acusación en su contra.

¿Quién es Miguel Luna? Hermano de Edwin Luna acusado de abuso sexual

Miguel Luna López es un político y exregidor del municipio de Pesquería, Nuevo León, originario de esta entidad.

El nombre de Miguel Luna se vitalizó tras la denuncia pública de su exesposa, Ilse Landeros, quien lo señala de abusar de su hija durante 3 años.

Ilse Landeros acusa a Miguel Luna de usar sus influencias y dinero para evadir la justicia.

Miguel Luna, hermano de Edwin Luna acusado de abuso (Facebook/Ilse Landeros)

¿Qué edad tiene Miguel Luna?

Se desconoce la fecha de nacimiento y edad de Miguel Luna.

¿Quién es la esposa de Miguel Luna?

Miguel Luna estuvo casado con Ilse Landeros.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Luna?

Se desconoce el signo zodiacal de Miguel Luna.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Luna?

Miguel Luna tendría dos hijos con Ilse Landeros.

¿Qué estudió Miguel Luna?

No se tiene información académica de Miguel Luna.

¿En qué ha trabajado Miguel Luna?

En 2021, Miguel Luna fue elegido como regidor del municipio de Pesquería, Nuevo León por el Partido Acción Nacional (PAN).

Miguel Luna (Facebook/@Ilselanderos)

Miguel Luna, hermano de Edwin Luna, fue acusado de abusar de su hijastra

El 30 de septiembre, Ilse Landeros compartió una publicación para exhibir a Miguel Luna por tratara de evadir a la justicia tras ser acusado de abuso sexual.

Ilse Landeros narra que Miguel Luna abusó de su hijas desde que tenía 9 años y se enteró tras encontrar una foto íntima de la menor en el celular de Miguel Luna.

Miguel Luna aceptó lo ocurrido y huyo a Estados Unidos para no enfrentar a la ley.

Ilse Landeros logró ubicar a Miguel Luna en Texas y fue extraditado, vinculado a proceso e ingresado a un penal.

Sin embargo, llse Landeros acusa a un juez de diferir las audiencias para entorpecer el proceso.

Posteriormente, una magistrada liberó a Miguel Luna y no dictó medidas de protección, lo que pone en riesgo a la víctima.

Ilse Landeros teme que Miguel Luna huya o no enfrente a la justicia, pues han pasado 3 años sin avances en el caso.

Edwin Luna compartió un video para deslindarse de su hermano y niega que lo esté ayudando.

El cantante pidió no ser juzgado por las acciones de “alguien cercano a él” y expresó que siempre estará en contra de cualquier acción que violente a las mujeres.