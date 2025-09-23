La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) aseguró que México mantiene su compromiso de tener una aviación segura, eficiente y competitiva, luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunciara que a partir del 1 de enero de 2026 se concluirá la inmunidad antimonopolio de la alianza Aeroméxico y Delta Air Lines.

Gobierno de México rompe silencio sobre alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines

El gobierno de México destacó que respondió en su totalidad a las observaciones del Departamento de Transporte estadounidense, relacionadas con operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se considera que la decisión de EUA no afecta ni limita los derechos de tráfico ni los acuerdos bilaterales de aviación.

Por otra parte, se dio a conocer que los usuarios de Aeroméxico y Delta no verán cambios en rutas, horarios o programas de viajero frecuente, pues los acuerdos de código compartido continúan vigentes.

Asimismo, la SICT informó que se realizaron mesas de trabajo con aerolíneas de carga que confirmaron su conformidad con operar en el AIFA. Finalmente, se dio a conocer que se agendó una reunión con Aeroméxico para garantizar que esta decisión no afecte a los pilotos mexicanos y continuar fortaleciendo la seguridad y eficiencia del sector aéreo nacional.