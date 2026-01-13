A través de redes sociales, el exdiputado local de Morena en Chihuahua, David Óscar Castrejón Rivas afirma que iría a la guerra contra Estados Unidos.

Luego de que exdiputado de Morena, David Óscar Castrejón Rivas se presentó en la Quinta Zona Militar para ofrecerse ante la Secretaría de la Defensa Nacional para enlistarse y pelear en contra de Estados Unidos si ataca a México.

“La presente misiva tiene por objeto exponerle que frente a las amenazas del Presidente de Estado Unidos, Donald Trump de ofender a México con tropas norteamericanas pretextando ayudar a combatir el narcotráfico. Nos ponemos a sus órdenes para defender nuestra patria y el gobierno de la Dra Claudia Sheinbaum”. David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena

Asimismo, en su carta el exdiputado de Morena, David Óscar Castrejón Rivas aseguró que servirá donde sea asignado, ya sea “en el campo de batata o en las tareas administrativas”.

Exdiputado de Morena asegura que son muchos los que irían a la guerra contra Estado Unidos

Ante su ofrecimiento de ir a la guerra contra Estado Unidos, el exdiputado de Morena, David Óscar Castrejón Rivas aseguró que no sería el único dispuesto a enlistarse.

El ex diputado de Morena apuntó que su caso de ofrecimiento para ir a la guerra contra Estado Unidos no es un caso aislado, pues dijo que tiene información sobre otros ciudadanos que también están dispuestos a alistarse en el Ejército para luchar “en lo que sea necesario”.