La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “lamentables” las declaraciones de Adriana Marín, encargada de Comunicación Digital de Morena en el Congreso de la CDMX, quien afirmó que el narcotráfico es uno de los principales empleadores en México.

“Me parecen lamentables las declaraciones de esta joven, la verdad. No es el dato” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 9 de enero de 2026, la presidenta de México fue enfática al señalar que “no es el dato” y que la situación descrita por la vocera “no es deseable”.

Sheinbaum: Integrarse al narcotráfico es una opción de muerte

Claudia Sheinbaum puntualizó que el destino de cualquier joven que ingresa a un grupo delictivo no es el empleo, sino una “opción de muerte o de encarcelamiento”, y destacó que el Centro Nacional de Inteligencia trabaja para evitar que la delincuencia sea vista como una opción de vida.

Estas precisiones surgen luego de que Adriana Marín afirmara en un panel de debate que el crimen organizado recluta entre 160,000 y 185,000 personas al año, cubriendo bajas de 350 personas por semana.

Morena se deslindó de las declaraciones de Adriana Marín

Ante la polémica, el Morena se deslindó de los dichos de Marín, aclarando que sus expresiones fueron a título personal y no representan la opinión del partido.

La dirigencia nacional, encabezada por Luisa María Alcalde, sostuvo que la postura de la “Cuarta Transformación” es combatir al crimen mediante la ley, la inteligencia y una política social que “dispute su base de reclutamiento”.

Morena defendió los resultados de la gestión de Sheinbaum, asegurando que su estrategia ha dado “resultados como nunca”, contrastándola con administraciones pasadas del “PRIAN” que, según el partido, abrieron las puertas al crimen.

Asimismo, la bancada de Morena en el Congreso de la CDMX denunció que, tras la viralización del video, Adriana Marín ha sido objeto de amenazas y campañas de odio, las cuales calificaron como intentos de intimidación contra las juventudes del movimiento.

Claudia Sheinbaum reafirma la estrategia de seguridad y atención a causas

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que su administración se enfoca en la atención a las causas y en fortalecer la inteligencia para erradicar el reclutamiento forzado.

En ese sentido, Sheinbaum mencionó además la coordinación con la Secretaría de Gobernación y colectivos de familiares de desaparecidos para presentar pronto una estrategia integral que incluya el fortalecimiento del trabajo social desde las familias y la sociedad.