David Guadalupe Ramírez, síndico de Tepuche, Sinaloa, fue secuestrado la madrugada del 4 de septiembre de 2026.

El síndico fue privado de su libertad junto con su hermano, Manuel Enrique Ramírez González, quien fue localizado sin vida con heridas de bala.

Te contamos todo lo que sabemos sobre el síndico de Tepuche, Sinaloa, David Guadalupe Ramírez.

¿Quién es David Guadalupe Ramírez?

David Guadalupe Ramírez González es el actual síndico de Tepuche, Sinaloa, quien tomó protesta hace casi 4 meses, el 18 de abril de 2026.

Ramírez González fue nombrado para el periodo 2026-2029 para una sindicatura que permaneció vacante tras al asesinato del síndico anterior.

La madrugada del 4 de septiembre Manuel Enrique Ramírez González, hermano del síndico, habría intentado evitar el secuestro de David Guadalupe; sin embargo, fue abatido por los delincuentes.

¿Cuántos años tiene David Guadalupe Ramírez?

Se desconoce la edad de David Guadalupe Ramírez, síndico de Tepuche, Sinaloa.

¿Cuál es el signo zodiacal de David Guadalupe Ramírez?

Ya que no se conoce la fecha de cumpleaños de David Guadalupe Ramírez, no se puede saber cuál es su signo zodiacal.

¿David Guadalupe Ramírez tiene esposa?

La información privada sobre la vida de David Guadalupe Ramírez es desconocida, por lo que se desconoce si tiene o no esposa.

¿David Guadalupe Ramírez tiene hijos?

Asimismo, se desconoce si David Guadalupe Ramírez tiene o no hijos.

¿Qué estudió David Guadalupe Ramírez?

También se desconoce el último grado de estudios del síndico David Guadalupe Ramírez.

¿Cuál es la trayectoria de David Guadalupe Ramírez?

David Guadalupe Ramírez tomó protesta como síndico de Tepuche, Sinaloa, el pasado 18 de abril de 2026.

Ramírez González fue designado por el cabildo del Ayuntamiento luego de que nadie se presentara como candidato para ocupar el puesto.

Esto luego de que el anterior síndico, Héctor Bartolo Zamudio Ríos fuera asesinado el 31 de marzo.

Cabe señalar que el último día de funciones de Zamudio Ríos terminaba el día en que fue asesinado en un ataque donde hombres armados lo atacaron en las inmediaciones de la colonia Villa Universidad de Culiacán.