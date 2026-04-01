El funcionario Héctor Bartolo Zamudio se desempeñaba como síndico en Tepuche, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa.

Desde esta posición, participó en la atención de temas relacionados con seguridad, servicios públicos y coordinación con autoridades municipales en dicha zona rural hasta su asesinato el 31 de marzo de 2026.

¿Quién era Héctor Bartolo Zamudio?

Héctor Bartolo Zamudio fue un servidor público local que fungió como síndico de Tepuche, encargado de representar a la comunidad ante el Ayuntamiento de Culiacán.

Su papel lo colocó como una figura relevante en la comunicación entre habitantes y gobierno, especialmente en situaciones que requerían respuesta inmediata en Tepuche.

Héctor Bartolo Zamudio y Juan de Dios Gámez Mendívil (Héctor Bartolo Zamudio en Facebook)

¿Cuántos años tenía Héctor Bartolo Zamudio al morir?

La edad de Héctor Bartolo Zamudio no ha sido difundida públicamente en fuentes oficiales o registros accesibles.

¿Quién era la esposa de Héctor Bartolo Zamudio?

No existe información pública confirmada sobre la esposa de Héctor Bartolo Zamudio, ya que mantiene su vida personal fuera del ámbito mediático.

¿Quiénes son los hijos de Héctor Bartolo Zamudio?

No hay datos públicos sobre hijos de Héctor Bartolo Zamudio.

¿Qué estudió Héctor Bartolo Zamudio?

No se cuenta con información pública detallada sobre la formación académica de Héctor Bartolo Zamudio en fuentes oficiales disponibles.

¿En qué había trabajado Héctor Bartolo Zamudio?

Héctor Bartolo Zamudio se desempeñó principalmente en funciones públicas como síndico de Tepuche, donde gestionó servicios, atendió problemáticas comunitarias y coordinó acciones con autoridades municipales.