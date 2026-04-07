IMPI y CAAAREM refuerzan protección de propiedad intelectual en aduanas

El director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, y el presidente de la CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la protección de la propiedad intelectual en el comercio exterior y reforzar los mecanismos de control en las aduanas del país.

La firma del acuerdo se realizó en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Ciudad de México, como parte de una estrategia para modernizar el sistema aduanero.

IMPI y CAAAREM impulsan modernización del sistema aduanero

El convenio establece mecanismos de intercambio de información oportuna y efectiva entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer la vigilancia en operaciones de comercio exterior.

A través del uso de herramientas tecnológicas, bases de datos compartidas y reportes operativos, se busca mejorar la trazabilidad de mercancías, identificar el uso de marcas y detectar posibles vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual.

Además, los agentes aduanales tendrán una participación activa en tareas de prevención, investigación y apoyo frente a infracciones administrativas relacionadas con mercancías que ingresan o salen del país.

Esto permitirá contar con información verificable sobre la titularidad y licenciamiento de marcas, lo que fortalece la supervisión en las operaciones comerciales.

IMPI y CAAAREM buscan frenar piratería y dar certeza al comercio exterior

El convenio también tiene como objetivo otorgar mayor certidumbre al comercio internacional, al garantizar que las mercancías importadas cumplan con estándares de autenticidad y apego a la legalidad.

Desde la CAAAREM se destacó que el sector avanza en procesos de digitalización del comercio y procedimientos aduaneros, lo que contribuye a hacer más eficientes las operaciones.

Con esta alianza, el IMPI y la CAAAREM fortalecen la coordinación institucional para combatir prácticas ilícitas como la piratería, proteger la industria nacional y garantizar condiciones de competencia justa, consolidando el papel de los agentes aduanales en la defensa de la economía formal.