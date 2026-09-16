Carlos Puente Salas es un político mexicano, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados de 2024 a 2027 y exaspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación en Zacatecas.

Aunque la ganadora de este proceso fue Verónica Díaz Robles, es de destacar el relevante papel de Carlos Puente Salas.

Carlos Puente Salas (Especial)

¿Quién es Carlos Puente Salas?

Carlos Puente Salas, originario de Zacatecas, es un político mexicano, miembro del Partido Verde, que actualmente se desempeña como coordinador de su Grupo Parlamentario en San Lázaro.

Con más de 25 años de trayectoria profesional, el funcionario ha ocupado diversos puestos tanto en la administración pública federal y local, como en el ámbito legislativo.

Su primer intento para gobernar Zacatecas ocurrió en 2009, cuando tenía alrededor de 38 años y el Partido Verde lo impulsó en las elecciones de 2010.

Aunque no quedó seleccionado en aquella ocasión, más de 15 años después Carlos Puente Salas volvió a intentarlo en 2026 por la Cuarta Transformación.

Carlos Puente Salas (Especial)

¿Cuántos años tiene Carlos Puente Salas?

Carlos Alberto Puente Salas tiene 54 años, pues nació el 16 de diciembre de 1971 en Zacatecas.

¿Quién es la esposa de Carlos Alberto Puente?

No hay información pública oficial que indique que el político mexicano Carlos Alberto Puente Salas esté casado o tenga pareja sentimental.

¿Quiénes son los hijos de Carlos Alberto Puente?

No hay información pública acerca de los hijos de Carlos Alberto Puente.

Carlos Puente Salas (Especial)

¿Qué estudió Carlos Puente Salas?

Carlos Puente Salas estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y posteriormente cursó la Maestría en Administración Pública (INAP).

Además, cuenta con un Máster en Gobierno y Fiscalización Pública por la Universidad de Salamanca.

¿En qué ha trabajado Carlos Puente Salas?

Carlos Puente Salas cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional. Como legislador está próximo a cumplir 18 años de experiencia parlamentaria, con una experiencia que incluye:

Diputado Federal (varios periodos)

Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM en Diputados

Senador por Zacatecas

Coordinador del PVEM en el Senado

Presidente Nacional del PVEM

Integrante del Consejo Político Nacional del PVEM

Aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación en Zacatecas