México.- El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves Del Olmo, anunció que podría dejar la dirigencia del organismo debido a problemas de salud, por los que reveló, es posible que le amputen una pierna.

Durante la presentación del libro “La CTM a más de 80 años de historia”, el líder sindical adelantó que la tarde de este lunes 21 de octubre, sostendrá una reunión plenaria con los dirigentes de todo el país del gremio, para darles a conocer su posible separación del cargo.

De acuerdo a lo indicado por el mismo Aceves, su actual estado de salud no le permite tener un desempeñó pleno de todas sus actividades, tanto como líder del sector obrero, como de integrante de la bancada del PRI en el Senado.

“Si excepcionalmente tuviera que retirarme, lo haré de la forma más amplia y tranquila para la CTM” Carlos Aceves Del Olmo. Secretario general de la CTM

Descarta contemplar algún relevo en el organismo

Asimismo, el legislador, sin especificar sus padecimientos, descartó que padezca algún tipo de cáncer, no obstante refirió que en días próximo existe la posibilidad de que le amputen una de sus piernas.

“No tengo cáncer, pero me tienen que cortar la pierna, yo he dicho que cuando no esté bien no tengo que estar aquí”. Carlos Aceves Del Olmo. Secretario general de la CTM

Al ser cuestionado por representantes de medios de comunicación sobre el hecho de que ya tenga previsto un perfil que lo releve en el cargo al frente de la CTM, señaló que no lo ha considerado debido a que hay puestos que pueden asumir la posición sin ningún problema.

“No veo relevos, tengo secretarios generales sustitutos, todo el comité está trabajando y las confederaciones también (…) Hay muchos hombres y mujeres que pueden hacer el trabajo que yo hago” Carlos Aceves Del Olmo. Secretario general de la CTM

En sus inicios al interior de la confederación, Del Olmo fue director de la sección 15 de la Federación Trabajadores del Distrito Federal (FTDF); en el año 2010, fue nombrado secretario General Sustituto y 6 años más tarde, en 2016, asumió el cargo que ostenta.