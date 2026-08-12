Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, preside este miércoles 12 de agosto de 2026 la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ante la ausencia de Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Laura Itzel Castillo informó en redes sociales que sufrió un accidente y se fracturó el tobillo, por lo que permanece hospitalizada. La legisladora señaló que se coordinará con su equipo para continuar con sus labores legislativas mientras se recupera.

Ante su ausencia, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, suplente de Laura Itzel Castillo y coordinadora de asesores de la Mesa Directiva del Senado, ya había participado en algunas actividades legislativas el 11 de agosto de 2026.

La ausencia de Laura Itzel Castillo también permitió que, por primera vez en siete años, una legisladora del PAN presida la sesión de la Comisión Permanente durante su segundo periodo anual.

Kenia López Rabadán desea pronta recuperación a Laura Itzel Castillo

Durante su primera participación en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles 12 de agosto, Kenia López Rabadán deseó una pronta recuperación a Laura Itzel Castillo tras el accidente que sufrió.

La presidenta de la Cámara de Diputados destacó que Laura Itzel Castillo es una mujer trabajadora y expresó su confianza en que pronto regresará a sus labores legislativas.

“Laura Itzel Castillo ha sufrido un percance, una fractura de tobillo y desde aquí le deseamos la más pronta recuperación porque sabemos que es una mujer muy trabajadora y estará aquí con todos nosotros (...) Le deseamos que regrese muy pronto a trabajar y desde aquí le mandamos un abrazo”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

¿Cuándo regresará Laura Itzel Castillo al Senado?

Hasta el momento, la Cámara de Senadores no ha informado públicamente cuándo Laura Itzel Castillo podría regresar a sus funciones como presidenta de la Mesa Directiva.

Tampoco se ha establecido una fecha exacta para su regreso a las actividades legislativas, mientras continúa su recuperación por la fractura de tobillo.

Laura Itzel Castillo tiene menos de 18 días para concluir su periodo al frente de la Mesa Directiva del Senado por lo que se desconoce la fecha para su regreso.