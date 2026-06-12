Juan Carlos Torres Cedillo es un funcionario público y político potosino que actualmente se desempeña como secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE), cargo que ocupa desde febrero de 2022 dentro de la administración encabezada por Ricardo Gallardo Cardona.

¿Quién es Juan Carlos Torres Cedillo?

Juan Carlos Torres Cedillo es un maestro, funcionario y político mexicano originario de Villa Hidalgo, San Luis Potosí. Su carrera profesional ha estado estrechamente ligada al sector educativo, donde ha trabajado como docente de educación media básica, directivo escolar y servidor público.

Además de su experiencia en las aulas, ha ocupado diversos cargos administrativos y de representación popular, como regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, presidente municipal interino de la capital y director general del Sistema Educativo Estatal Regular. Desde 2022 encabeza la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación de San Luis Potosí. (Juan Carlos Torres Cedillo/FB)

¿Qué edad tiene Juan Carlos Torres Cedillo?

Juan Carlos Torres Cedillo nació el 11 de septiembre de 1965 en Villa Hidalgo, San Luis Potosí. En 2026 tiene 60 años de edad.

¿Juan Carlos Torres Cedillo tiene pareja?

Juan Carlos Torres Cedillo está casado con Laura Patricia.

¿Qué signo zodiacal es Juan Carlos Torres Cedillo?

Al haber nacido el 11 de septiembre, Juan Carlos Torres Cedillo pertenece al signo Virgo. Signo del elemento tierra, asociado con cualidades como la disciplina, la organización, la responsabilidad y la atención al detalle.

¿Juan Carlos Torres Cedillo tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre si Juan Carlos Torres Cedillo tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Carlos Torres Cedillo?

Juan Carlos Torres Cedillo es Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y cuenta con un Posgrado en Mercadotecnia Educacional por la Universidad de La Habana, Cuba.

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Torres Cedillo?

Juan Carlos Torres Cedillo es reconocido por su amplia trayectoria dentro del sistema educativo potosino y por haber ocupado diversos cargos en la administración pública municipal y estatal. Su experiencia combina labores docentes, funciones directivas y responsabilidades de gobierno.