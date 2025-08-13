Arturo Serrano Meneses fue removido como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR realizó la destitución a través de un operativo donde también se removió a 9 mandos de su equipo de colaboradores por la comisión de presuntos actos de corrupción.

Aquí te contamos más sobre Arturo Meneses, ex titular del Órgano de Control de la FGR como:

¿Quién es Arturo Serrano Meneses?

¿Cuántos años tiene Arturo Serrano Meneses?

¿Qué signo zodiacal es Arturo Serrano Meneses?

¿Arturo Serrano Meneses tiene esposa?

¿Arturo Serrano Meneses tiene hijos?

¿Qué estudió Arturo Serrano Meneses?

¿Cuál es la trayectoria de Arturo Serrano Meneses? y más

Arturo Serrano Meneses se desempeñó como el titular del Órgano Interno de Control de la FGR.

Fue removido del cargo ante la investigación de presuntos actos de comisión cometidos por él y su equipo cercano de colaboradores.

Se desconoce la fecha de cumpleaños de Arturo Serrano Meneses

También se desconoce su Arturo Serrano Meneses tiene hijos.

La información de la vida personal del ex funcionario de la FGR, Arturo Serrano Meneses permanece privada.

Por ello no conocemos y el ex titular del Órgano Interno de Control de la FGR tiene esposa.

Se desconoce si Arturo Serrano Meneses tiene hijos.

Arturo Serrano Meneses tiene una Licenciatura en Derecho, así como una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

Arturo Serrano Meneses fue retirado de su cargo como titular del Órgano Interno de Control de la FGR por la presunta comisión de actos de corrupción.

Serrano Meneses fue la primera designación en dicho cargo en la FGR como órgano autónomo, el 30 de abril de 2021; cargo en el que había sido ratificado hasta el 2027.

Previo a ello, se había desempeñado como:

Secretaría de la Función Pública: Titular de órgano Interno de control en Telecomunicaciones de México

Secretaría de la Función Pública: Titular del órgano Interno de Contro en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Procuraduría General de la República: Director General Adjunto de Delitos Cometidos por Servidores Públicos

Secretaría de la Función Pública: Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional para las personas Adultas Mayores

Secretaría de la Función Pública: Titular del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, en su Delegación Regional Poniente del D.F.

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal: Coordinador Técnico en la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa

Procuraduría Federal del Consumidor: Jefe de Departamento sobre Metrología y Normalización

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Jefe de Departamento de Enlace Sectorial

Servicio de Administración Tributaria: Jefe de Departamento de Operación Aduanera

FGR investiga desde abril a Arturo Serrano Meneses, ex titular de su Órgano de Control

Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano de Control de la FGR, fue retirado de su cargo por actos de corrupción presuntamente cometidos por el funcionario.

De acuerdo con Reforma, Serrano Meneses estaría siendo investigado por la FGR al menos desde el mes de abril, cuando se abrió la primera carpeta de investigación.

El ex funcionario de la FGR es acusado por la comisión de los delitos:

contra la administración de justicia

tráfico de influencias

omisiones graves.

Asimismo, reveló que la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, que dirigía Arturo Serrano Meneses, fue objeto de revisión por presuntas irregularidades en el manejo de información pública y protección de datos personales.