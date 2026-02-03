El Colegio de México (Colmex), presidido por Ana Covarrubias Velasco, se encuentra en huelga afectando a más de 400 estudiantes.

Aunque el sindicato Sutcolmex señaló que está abierto a dialogar, rechazó la reciente propuesta de incremento salarial del Colegio de México. Por ello te contamos lo que sabemos de su presidenta Ana Covarrubias Velasco:

¿Quién es Ana Covarrubias Velasco?

Ana Covarrubias Velasco es la actual presidenta del Colegio de México, quien al asumir en 2025 la directiva dijo que reiterar su vocación de pluralidad, pensamiento crítico y formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades.

Es investigadora nivel III en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECITHI).

¿Qué edad tiene Ana Covarrubias Velasco?

Se desconoce ese dato personal de Ana Covarrubias Velasco.

¿Quién es el esposo de Ana Covarrubias Velasco?

No se conoce públicamente la vida familiar de Ana Covarrubias Velasco.

¿Qué signo zodiacal es Ana Covarrubias Velasco?

Se desconoce esa información al no saber más datos personales como su edad o fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Ana Covarrubias Velasco?

Sobre la vida familiar de Ana Covarrubias Velasco no se sabe mucho. Lo que se conoce es que su padre, el ingeniero José Covarrubias Solís, fue profesor emérito director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien murió en 2023.

¿Qué estudió Ana Covarrubias Velasco?

Ana Covarrubias Velasco tiene los siguientes estudios:

Licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México

Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña

Doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña

¿En qué ha trabajado Ana Covarrubias Velasco?

Ana Covarrubias Velasco ha trabajado como investigadora con líneas de investigación como:

Relaciones México-Cuba

Relaciones México-Estados Unidos

Multilateralismo regional

Derechos humanos y política exterior

Otros

Asumió la presidencia del Colegio de México para el periodo 2025-2030 y previamente fue coordinadora de licenciaturas y directora del Centro de Estudios Internacionales (CEI) del Colmex.

Huelga en el Colmex por falta de incremento salarial en años

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México (Sutcolmex) estalló en huelga este lunes 2 de febrero debido a falta de acuerdos sobre un aumento salarial y prestaciones.

Los trabajadores rechazaron la propuesta de incrementar 4 por ciento a salarios y 2 por ciento a prestaciones, ya que su propuesta (modificada a la baja) fue de 7.5 y 6 por ciento, respectivamente.

Originalmente su propuesta era de 11 por ciento en salarios y 18 por ciento en prestaciones debido a que no se les ha incrementado el sueldo desde 2018.