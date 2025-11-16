¿Quién es Alfonso Miranda Gallegos? Se trata del tío del líder de Los Rojos en Morelos, condenado a 82 años de prisión por delitos contra la salud y de quien te contamos estos detalles:

¿Quién es Alfonso Miranda Gallegos?

¿Qué edad tiene Alfonso Miranda Gallegos?

¿Quién es la esposa de Alfonso Miranda Gallegos?

¿Qué signo zodiacal es Alfonso Miranda Gallegos?

¿Cuántos hijos tiene Alfonso Miranda Gallegos?

¿Qué estudió Alfonso Miranda Gallegos?

¿En qué ha trabajado Alfonso Miranda Gallegos?

Alfonso Miranda Gallegos (Especial )

¿Quién es Alfonso Miranda Gallegos?

Alfonso Miranda Gallegos es un exdiputado de Morelos que ha sido incluido en investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) por vínculos con estructuras criminales y con influencia política en Amacuzac.

Por ello, en el Congreso local morelense enfrentó acusaciones de proteger intereses ilícitos, generando tensiones políticas y cuestionamientos sobre su papel institucional.

Las acusaciones en su contra incrementaron debido a que es tío de Santiago Mazari Hernández alias El Carrete, el líder de Los Rojos —organización colaboradora del CJNG— lo que reforzó las sospechas sobre nexos familiares y vínculos criminales.

En las investigaciones se emitieron testimonios que lo ubicaron como un enlace político de Los Rojos, pues desde su cargo en el congreso, facilitó actividades criminales como estas:

Operaciones ilícitas

Secuestros

Producción y tráfico de drogas

Derivado de las investigaciones, Alfonso Miranda Gallegos fue detenido en 2018, luego de que las autoridades confirmaron su relación con Los Rojos y su papel como tío El Carrete y se inició un largo proceso judicial.

En noviembre de 2025, Alfonso Miranda Gallegos fue condenado a 82 años de prisión, debido a los cargos en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro agravado en Amacuzac.

Alfonso Miranda Gallegos

¿Qué edad tiene Alfonso Miranda Gallegos?

Reportes periodísticos que dan cuenta de la detención de Alfonso Miranda Gallegos en 2018, refieren que en ese entonces tenía 62 años, por lo que hasta 2025, tendría 69 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alfonso Miranda Gallegos?

En medio de la detención de Alfonso Miranda Gallegos, diversos medios locales emitieron información sobre su entorno familiar y en ella, se establece que su esposa se llama Rita Domínguez.

¿Qué signo zodiacal es Alfonso Miranda Gallegos?

Si bien se cuenta con la edad aproximada de Alfonso Miranda Gallegos, no se sabe cuál es su fecha de nacimiento exacta, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Alfonso Miranda Gallegos?

En lo que respecta a la descendencia del tío del líder de Los Rojos que fue condenado a 82 años de prisión por delitos contra la salud, no existen registros públicos en los que se mencione si tiene hijos.

Alfonso Miranda Gallegos

¿Qué estudió Alfonso Miranda Gallegos?

A pesar de que desempeñó distintos cargos públicos previo a ser detenido y sentenciado a 82 años de prisión, no hay perfiles curriculares para consulta pública de Alfonso Miranda Gallegos, por lo que no se sabe qué estudió.

¿En qué ha trabajado Alfonso Miranda Gallegos?

En lo que respecta a la experiencia laboral que desarrolló Alfonso Miranda Gallegos, a partir de información publicada en distintos medios, se puede determinar que trabajó en distintos puestos como los siguientes:

Presidente municipal de Amacuzac (2009–2012)

Diputado local en el Congreso de Morelos (2015–2018)

Candidato y alcalde electo de Amacuzac (2018)

Alfonso Miranda Gallegos, tío del líder de Los Rojos, fue condenado a 82 años de prisión

Por su implicación en delitos de contra la salud, Alfonso Miranda Gallegos fue sentenciado en noviembre de 2025 a 82 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro agravado.

Un juez federal emitió la condena luego de que se comprobó su participación en el secuestro de una víctima en el municipio de Amacuzac, caso que lo vinculó directamente con estructuras criminales de Los Rojos y del CJNG.

Santiago Mazari, 'El Carrete', líder de Los Rojos en Morelos (CES)

El parentesco de Alfonso Miranda Gallegos con Santiago Mazari Hernández alias El Carrete, líder de Los Rojos, de quien es tío, reforzó las acusaciones y fue un punto clave en el proceso judicial.

Cabe destacar que además de la condena de 82 años de prisión, Alfonso Miranda Gallegos recibió una multa superior al millón de pesos, con lo que se cerró un proceso judicial que confirmó sus nexos criminales.