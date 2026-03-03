La Fiscalía General de la República logró que integrante de Los Rojos fuera sentenciada a más de un siglo por los delitos de secuestro y deberá pagar pagar una multa de 768 mil pesos.

Alejandra ’N’ fue señalada se participar en el secuestro de dos víctimas en Morelos, así como en actos de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro y contra la salud.

La sentenciada es cuñada de “El Carrete”, líder de Los Rojos, organización criminal desecada al secuestro que operaba en Guerrero y Morelos.

FGR logra sentencia de más de un siglo contra integrante de Los Rojos

Alejandra Ramírez Arballo fue sentenciado a 108 años de prisión tras ser declarada culpable de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

La sentenciada está vinculada con la organización delictiva de Los Rojos y fue detenida en agosto de 2017 en Toluca, Estado de México.

Sentencian a 108 años a Alejandra 'N', integrante de Los Rojos. (FGR)

Alejandra ’N’ fue señalada del trasiego de drogas y de ordenar ejecuciones en el sur de Morelos, además de que tenía una orden de aprehensión por homicidio emitida en 2017 y por la cual ya tiene sentencia.

Al final, Alejandra ’N’ fue sentenciada por el secuestro de dos personas y se confirmó su relación con Los Rojos, así lo reveló el vocero de la FGR, Ulises Lara López.

Alejandra Ramírez era cuñada de El Carrete, líder de Los Rojos

Santiago Mazari Miranda, “El Carrete” era el líder de Los Rojos, una organización delictiva dedicada al secuestro y quien cumple una sentencia de 20 años en prisión.

Alejandra Ramírez también conocida como “Candela” era cuñada de El Carrete y en 2017 fue señalada coordinar el t raslado de drogas a Sonora, así como de extorsionar a comerciantes.

La mujer de 45 años de edad estaba recluida en el Cereso de Atlacholoaya y en fue vinculada a proceso en 2023 por delincuencia organizada y secuestro.