Alejandra Ramírez es cuñada de El Carrete, líder del grupo delictivo Los Rojos, y sentenciada a 102 años de prisión por secuestro.

Los Rojos son un grupo delictivo dedicado al secuestro que operaba en Morelos y Guerrero; Alejandra Ramírez realizaba diversas actividades delictivas para el grupo como secuestro y extorsión.

¿Quién es Alejandra Ramírez? La cuñada de El Carrete

Alejandra Ramírez Arballo es originaria de Sonora e integrante de Los Rojos, acusada en 2017 de homicidio calificado y detenida en Toluca en 2017.

La Candela, apodo de Alejandra Ramírez, fue señalada de dirigir el trasiego de drogas a Sonora y de extorsionar a comerciantes.

Sentencian a 108 años a Alejandra 'N', integrante de Los Rojos. (FGR)

¿En qué trabaja Alejandra Ramírez?

Tras su detención en 2017, Alejandra Ramírez fue ingresada en el Cereso de Atlacholoaya donde la vincularon a proceso por secuestro y delincuencia organizada.

En marzo de 2026, el vocero de la FGR, Ulises Lara confirmó que Alejandra Ramírez había sido sentenciada a 102 años de prisión por el secuestro de dos personas.

También la señalan de realizar actos de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro y contra la salud.