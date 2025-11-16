¿Quién es El Pipo? Se trata del líder criminal de Los Lobos en Ecuador y operador del grupo criminal del CJNG que fue detenido en Málaga y de quien te contamos estos detalles:

¿Quién es El Pipo?

Wilmer Chavarría Barré, alias El Pipo, nació en Ecuador y se consolidó como líder de Los Lobos, grupo criminal señalado por narcotráfico y violencia con presencia nacional e internacional.

En el 2021, El Pipo fingió su muerte durante una masacre carcelaria, para lo cual organizó un funeral falso, adoptó identidad venezolana y continuó dirigiendo Los Lobos desde Europa con documentos falsificados,

En forma paralela, el sujeto fue señalado como operador del CJNG y también con nexos del Cártel de Sinaloa, organizaciones delictivas mexicanas para las que coordinó actividades criminales como estas:

Envíos de droga

Minería ilegal

Homicidios

Extorsiones

El Pipo fue detenido en Ecuador en múltiples ocasiones antes de escapar, pero posteriormente se trasladó a España, donde finalmente fue capturado en Málaga en noviembre de 2025 por autoridades internacionales,

Cabe destacar que el sujeto y la organización de Los Lobos, han sido vinculados al asesinato de Fernando Villavicencio en 2023, por lo que Estados Unidos sancionó al grupo y le sigue la pista.

👤 ¡Wilmer Chavarría falló en fingir su muerte! ❌ @DanielNoboaOk 🇪🇨 confirmó la detención de el ‘Pipo’, líder de ‘Los Lobos’, ligado al narcotráfico y la minería ilegal con el #CJNG. 🤯



🥷🏻 Chavarría había fingido su muerte por #COVID en 2021. 😷#CJNG #Ecuador #España pic.twitter.com/O7M2gi4hpd — SDP Noticias (@sdpnoticias) November 16, 2025

¿Qué edad tiene El Pipo?

El Pipo nació en Ecuador en 1986, por lo que se calcula que hasta el mes de noviembre de 2025, el líder criminal de Los Lobos en Málaga y operador del CJNG tiene 39 años de edad.

¿Quién es la esposa de El Pipo?

Alrededor de El Pipo no existe información pública, por lo que no se sabe si está casado, debido a que no se han documentado vínculos matrimoniales y solo se conoce su papel como líder de Los Lobos.

¿Qué signo zodiacal es El Pipo?

Si bien se sabe que el operador del CJNG nació en 1986, no se cuenta con su fecha de nacimiento exacta, por que no se puede establecer el signo zodiacal que le corresponde.

¿Cuántos hijos tiene El Pipo?

No hay datos confirmados sobre el entorno familiar de Wilmer Chavarría Barré, por lo que no se sabe si tiene hijos, toda vez que en las fuentes oficiales y periodísticas no se ha registrado descendencia.

¿Qué estudió El Pipo?

El Pipo no tiene registros públicos sobre estudios, ya que no se ha informado sobre si tiene formación académica y únicamente se conoce su trayectoria criminal como líder de Los Lobos y operador del CJNG.

¿En qué ha trabajado El Pipo?

En lo que respecta a la experiencia profesional de El Pipo, solo se sabe sobre los trabajos que ha efectuado en torno a las actividades ilícitas de las que se sabe, consisten en lo siguiente:

Narcotráfico internacional, coordinando envíos de droga hacia distintos mercados

Minería ilegal, explotando recursos para financiar operaciones criminales

Momicidios, ordenando ejecuciones vinculadas a disputas de Los Lobos

Alianzas estratégicas, actuando como operador del CJNG y con nexos del Cártel de Sinaloa

Control carcelario, dirigiendo acciones desde prisiones en Ecuador antes de fingir su muerte

El Pipo fue detenido en Málaga

El Pipo fue detenido en Málaga el 16 de noviembre de 2025, mediante un operativo internacional coordinado entre autoridades españolas y ecuatorianas, con apoyo de agencias de seguridad extranjeras.

La captura ocurrió tras años de seguimiento, el capo había fingido su muerte en 2021, usaba identidad venezolana y documentos falsificados para ocultarse y continuar operaciones criminales

El operativo fue anunciado oficialmente por el gobierno ecuatoriano, destacando la cooperación con España y confirmando la importancia del caso dentro de la lucha contra el narcotráfico internacional

Sobre la captura de El Pipo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, compartió un mensaje redes sociales en el que destacó la detención del “delincuente más buscado de la región”.