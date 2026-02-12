Emanuel Abysaed Corral Mendoza, ex candidato a diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez, fue detenido.

De acuerdo con los primeros reportes, Emanuel Abysaed Corral Mendoza disparó contra dos personas que viajaban en su vehículo.

Emanuel Abysaed Corral Mendoza, ex candidato del PAN, fue detenido en Ciudad Juárez

Emanuel Abysaed Corral Mendoza fue detenido por la Policía Municipal en Ciudad Juárez por su presunta responsabilidad en la comisión de los delios de daños, amenazas y/o lo que resulte.

Detienen en Ciudad Juárez a Emanuel Abysaed Corral Mendoza, ex candidato del PAN (@SomosJuarezNoti / X )

Según el reporte policial, la detención del también empresario Emanuel Abysaed Corral Mendoza ocurrió la tarde del miércoles 11 de febrero.

Esto luego de que policías municipales atendieron a un reporte de detonaciones y persecución entre vehículos sobre la avenida Miguel de la Madrid.

Los vehículos involucrados eran:

Una camioneta de la marca Chevrolet S10 Max, color gris, con placas de Veracruz

Una camioneta de la marca Ford King Ranch Super Duty, color gris, con placas de Chihuahua, que conducía el acusado

Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), informó que los agentes policiacos cerraron el paso a ambas unidades.

De la camioneta Chevrolet descendieron dos hombres que señalaron al tripulante del otro vehículo como la persona que les habría cerrado el paso y les disparó en repetidas ocasiones.

Al inspeccionar la unidad, los policías encontraron dos impactos de bala en la puerta trasera izquierda, así como abolladuras y raspones en la carrocería.

Emanuel Abysaed Corral Mendoza accedió a una inspección preventiva y le fue localizada una pistola calibre .380, abastecida con once cartuchos útiles.

Esto hallazgos coincidían con el relato de las víctimas.

Emanuel Abysaed Corral Mendoza, ex candidato del PAN, fue consignado ante la fiscalía estatal

Emanuel Abysaed Corral Mendoza presentó una credencial que lo acredita como escolta, con porte de arma vigente hasta junio de 2026.

Se confirmó la autenticidad y estatus activos, sin embargo Emanuel Abysaed Corral Mendoza fue detenido ya que el uso del arma en los hechos descritos constituye la probable comisión de delitos.

Tras su detención, Emanuel Abysaed Corral Mendoza fue consignado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se determinará su situación legal.

Emanuel Abysaed Corral Mendoza fue excandidato a la diputación por el distrito 09 de Ciudad Juárez por la coalición PAN-PRI-PRD en la pasada elección del 2024 en Chihuahua.

Como candidato consiguió 8 mil 283 votos, demarcación que ganó la representante de Morena, Magdalena Rentería.