Por esta razón y hoy viernes 1 de diciembre, quemaron la entrada de la Secretaría de Salud en Polanco, Ciudad de México (CDMX).

La quema de la entrada de la Secretaría de Salud en Polanco se dio como forma de protesta, aunque hasta el momento no se han reportado heridos.

A su vez, a la Secretaría de Salud en Polanco, ubicada en avenida Homero 213, acudieron los servicios de emergencia .

¿Qué pasó en la Secretaría de Salud en Polanco? Quemaron la entrada en protesta

Personas que viven con VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) y padecen Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) quemaron la entrada de la Secretaría de Salud en Polanco.

La razón fue que protestaban por la falta de medicamentos, no solamente para los pacientes con VIH Sida, sino el desabasto de medicinas en general.

Mientras gritaban “¡la policía no me cuida, me cuidan mis amigues!”, los manifestantes prendieron fuego a la entrada de la Secretaría de Salud, además de romper los ventanales y pega de carteles.

Los trabajadores fueron desalojados y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que no hay heridos por la quema de la entrada de la Secretaría de Salud en Polanco; no informó si hubo detenidos .

El Heroico Cuerpo de Bomberos acudió a la Secretaría de Salud en Polanco alrededor de las 14:41, informando que a las 14:54 habían apagado el fuego, mientras que momentos después comunicaron haber concluido el servicio.

Debido a la quema en la Secretaría de Salud, la circulación en la calle Hipólito Taine y avenida Homero se vio interrumpida, alrededor de las 14:11 horas.

Fue restablecida hasta las 15:28 horas, tal como informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX .

Servicios de emergencia sofocaron el incendio de mobiliario que provocaron manifestantes al exterior de la Secretaría de Salud en Av. Homero e Hipólito Taine, Col. Polanco V sección, @AlcaldiaMHmx. @Bomberos_CDMX realizan labores de enfriamiento del material en brasas. Sin… pic.twitter.com/GHdvBRg1Nn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 1, 2023

Hoy 1 de diciembre es Día Mundial de la Lucha contra el Sida: esta es la cronología de la lucha contra la enfermedad

El Sida es un padecimiento causado por el VIH , por lo que no son lo mismo, desarrollado por falta de tratamiento del virus en 10 años aproximadamente, equivalente a que no siempre se desarrolle.

Sin embargo, el Sida es la fase más grave del VIH, estipulada cuando una persona contrae infecciones peligrosas y sus células CD4 estén un número muy bajo debido al daño que ya se recibió por parte del virus.

Aunque ambos afectan al sistema inmunitario, el Sida manifiesta más malestares debido a la facilidad con la que se contraen infecciones , las cuales son llamadas “oportunistas”.

De acuerdo con las últimas cifras, en 2020 había 37.7 millones de personas que viven con Sida y alrededor de 680 mil personas fallecieron ese año debido a esta enfermedad.

El primer día mundial de la Lucha contra el Sida fue el 1 de diciembre de 1988, 6 años después de haber sido nombrada, aunque continúan las investigaciones para controlar y curar el VIH.

En 2013 se anunció que una niña nacida con VIH fue funcionalmente curada; y en 2020 un estudio de JAMA Network Open informó que la esperanza de vida con personas infectadas se acerca a la de personas que no lo padecen.

Y desde 2017, se ha informado de personas que padecen VIH y que entraron en remisión, siendo actualmente 4.