El testimonio de un ex trabajador de Coppel reveló que la empresa discrimina a las personas con VIH.

Jose Donit (@DonitJose en Twitter), contó en redes sociales que cuando era trabajador de Coppel, fue discriminado por la tienda departamental cuando ésta se enteró que era VIH positivo.

Pero no sólo eso, sino que exhibió que Coppel difundió su diagnóstico sin su consentimiento y fue acosado hasta el punto en que fue despedido injustificadamente.

“Abro hilo de como siendo trabajador de #Coppel se enteraron de mi diagnóstico de VIH+, lo difundieron sin mi permiso y me acosaron hasta correrme sin argumentos”, escribió el usuario en Twitter.

De acuerdo con lo expuesto, los acontecimientos ocurrieron en la sucursal de Puerta Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

Jose Donit laboró en la tienda durante 1 año y 3 meses sin ningún inconveniente hasta que en una “revisión de imprevisto” de parte de Coppel hacia las pertenencias de sus trabajadores, encontraron su retroviral.

Cabe mencionar que los retrovirales o antirretrovirales son medicamentos prescritos para las personas con VIH, cuya finalidad es combatir la replicación del virus.

Ante esto, expuso que el director de la sucursal, Adrián Hernández Barrientos, investigó por su cuenta para qué era el medicamento que le encontró y poco después programó una junta.

En ella convocó a Jose Donit y a su equipo directo, y cual emboscada, el director le pidió que les contara a todos su diagnóstico; a lo que él se negó.

El director finalmente aceptó la postura del denunciante y también acordó no divulgar la información; sin embargo, ocurrió lo contrario y además difundió estigmas y miedo entre los trabajadores.

Jose Donit habló con su entonces jefe para aclararle sus dudas y hacerle ver que convivir con él no era riesgoso; además de que era indetectable.

El director se disculpó pero el ex trabajador de Coppel narró que el acoso continuó, por lo que interpuso una queja en Recursos Humanos, la cual tampoco fue atendida.

La discriminación en su contra por ser VIH positivo continuó hasta que un día, finalmente lo despidieron injustificadamente bajo el argumento de que era un “riesgo” para los demás en la empresa.

“Juntos me dijeron que ya no podía trabajar ahí porque era “un riesgo” para todxs los demás y que tenía que firmar mi renuncia, me negué, dije que era discriminación y me dijeron que no podía salir del edificio hasta firmar, iba a llamar a la policía y fue como me liberaron”.

Testimonio