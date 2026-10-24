Al responder a la auditoría de la ASF al INE, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei aceptó que se realice la indagatoria en torno a los presuntos actos de corrupción en contrataciones.

“La Auditoría Superior de la Federación informó que inició una investigación de oficio. La Presidencia la recibe con respeto y la considera coherente” Presidencia del INE

En un comunicado, la presidencia del Instituto Nacional Electoral reconoció la necesidad de de investigar los hechos y se pronunció a favor de que se llegue al fondo, pues “la transparencia no se declara, se demuestra”.

En ese sentido garantizó que colaborará con la ASF en todo lo que se necesite para esclarecer los señalamientos que se han hecho contra Guadalupe Taddei.

Guadalupe Taddei se declara a favor de auditoría de la ASF

El 19 de octubre de 2026, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei fue señalada por estar involucrada en la asignación irregular de contratos millonarios a proveedores.

Sobre el caso, se reveló que empresas con las que tiene vínculos, fueron beneficiadas con adjudicaciones directas, por lo cual la Auditoria Superior de la Federación (ASF) anunció una indagatoria.

Ante ello, la presidencia del INE aseveró que recibe con respeto la auditoria que incluso calificó como coherente, ante los señalamientos que se han lanzado contra Guadalupe Taddei.

En torno al punto, afirmó que está de acuerdo con que se investiguen a fondo los hechos, por lo que resaltó que cada expediente debe revisarse con base en documentos y evidencia.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Galo Cañas Rodríguez)

De la misma forma, apuntó que las responsabilidades que definan deben determinarse como corresponda, pues ningún proceso de contratación, servidor público o proveedor está por encima de la ley.

Sin embargo, adelantó que Guadalupe Taddei no hará pronunciamientos sobre casos particulares, pues toda la información correspondiente está a disposición de las autoridades competentes.

INE garantiza colaboración en auditoría de la ASF

Al expresar su respaldo a la auditoría de la ASF por las acusaciones contra Guadalupe Taddei, la presidencia del INE aseveró que el instituto colaborará de lleno con la indagatoria.

Al respecto, sostuvo que se apoyará al organismo en todo lo que necesite y adelantó que de inicio ya se entregaron todos los antecedentes para que se realice la investigación.

“El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes” Presidencia del INE

Como parte de lo anterior, recordó que se lanzará el micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, para que la ciudadanía pueda consultar por su cuenta su información financiera.

Finalmente, la presidencia del INE llamó a sus trabajadores a conducirse en sus labores con serenidad y profesionalismo, mientras que garantizó el cumplimiento de su encargo rumbo a las elecciones 2027.