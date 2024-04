La periodista Denisse Maerker habló sobre el caso del hijo de Xóchitl Gálvez en Tercer Grado; aquí te decimos qué fue lo que dijo la conductora durante la transmisión de N+.

Ayer 3 de abril fue difundido un video en redes sociales en el que el hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez, fue exhibido en aparente estado de ebriedad mientras agredía verbalmente al personal de un antro en la colonia Polanco de la Ciudad de México (CDMX).

En el video, difundido por la cuenta de Callo de Hacha, el hijo de Xóchitl Gálvez se pronunció de manera clasista sobre trabajadores del centro nocturno:

En ese sentido, Denisse Maerker consideró que esto “revela el estado de la contienda” en la cual se inició una “campaña sucia” en contra de la candidata de oposición para las elecciones 2024:

La periodista también reconoció el mensaje de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Beatriz Gutiérrez Müller, quien se solidarizó con Xóchitl Gálvez por la exposición de su hijo en cuanto la difusión del video:

En ese sentido, esta fue la reacción de Denisse Maerker:

Raymundo Riva Palacio, quien también forma parte de los panelistas de Tercer Grado, consideró en la última emisión del programa de análisis que el “opposition research” de Claudia Sheinbaum hizo bien su trabajo al exponer el video sobre el hijo de Xóchitl Gálvez.

El periodista habló de la publicación del video en una cuenta asociada a Morena; “fue, desde un punto de vista de maquinaria política, muy eficiente”.

“Entonces de lo que te habla es de que sí traen esos recursos, más allá de que los necesiten o no los necesiten, es una campaña y en la campaña hay de todo nos guste o no nos guste, sea ético o no sea ético, violente normas, violente convenciones, violente civilidad, es una campaña (...) Así es aquí y en todo el mundo, yo no estoy diciendo que esté bien”

Raymundo Riva Palacio