Ariadna Montiel, líder nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que ante la sentencia de cadena perpetua para Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, a las autoridades mexicanas les corresponde mantener la estrategia contra la delincuencia y la construcción de la paz.

“Esta siento sujeto bajo las leyes de Estados Unidos. Quien cometa un delito y sea juzgado allá con las leyes que ellos tienen… ya es un hecho que se ha dado, creo que en ese sentido, en México debemos mantener nuestra estrategia contra la delincuencia por la construcción de la paz y esa es una definición de las autoridades mexicanas a quien ha sido un líder criminal” Ariadna Montiel. Morena

Así lo dijo Ariadna Montiel en un tono respetuoso para las decisiones de las autoridades de Estados Unidos ante el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

Ariadna Montiel pide mantener estrategia contra la delincuencia en México tras sentencia a El Mayo Zambada

Ariadna Montiel dijo que en lo que corresponde a México se debe mantener la estrategia contra la delincuencia y la construcción de la paz.

Reconoció que el esquema de leyes de Estados Unidos es distinto a las leyes mexicanas pero respeta pues es un hecho ya dado la sentencia de El Mauyo Zambada.

Ariadna Montiel coincide con Sheinbaum en atender las causas

Las declaraciones de Ariadna Montiel van relacionadas con las de la presidenta Claudia Sheinbaum quien en su conferencia mañanera señaló que es importante seguir atendiendo las causas en México.

Parte de esa atención a las causas tiene que ver con impedir que los jóvenes ser acerquen a la delincuencia y la vean como una opción de vida.

Sheinbaum dijo que esa opción únicamente es de maltrato, dolor, pérdida y que pueden terminar en la cárcel o en la muerte.