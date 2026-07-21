Claudia Sehinbaum, presidenta de México, reaccionó a la carta de El Mayo Zambada en la que pidió a los jóvenes no acercarse al crimen organizado.

Sheinbaum dijo que no tenia una opinión personal sobre la sentencia de El Mayo Zambada pero que respecto al tema de jóvenes su gobierno está haciendo un trabajo de atención a las causas para que no tomen a la delincuencia con una opción.

“No hay un opinión personal sobre eso. Es lo que es. Obviamente viniendo de quien viene es difícil citarlo, ¿verdad?, pero es el trabajo que estaos haciendo, la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia” Claudia Sheinbaum

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