Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación expresaron su amplio reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por los resultados presentados en su Segundo Informe de Gobierno y refrendaron su respaldo al proyecto de nación que encabeza.

En un pronunciamiento conjunto, las y los mandatarios destacaron el 73 por ciento de aprobación ciudadana de la presidenta y señalaron que este porcentaje refleja, desde su perspectiva, la confianza de la población en su administración.

Gobernadores de la 4T destacan avances en economía y bienestar

Las y los mandatarios resaltaron la situación laboral del país, con mejores salarios y la pobreza laboral en su mínimo histórico, además de referirse a la estabilidad económica, la fortaleza del peso y el récord en inversión extranjera.

También destacaron la inversión de un billón de pesos en los Programas para el Bienestar, que beneficia a más de 42 millones de personas.

En materia de seguridad, reconocieron los resultados de una estrategia basada en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación con las entidades federativas.

De acuerdo con las cifras destacadas en el pronunciamiento, los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento, mientras que los delitos de alto impacto registraron durante 2026 una reducción de 54 por ciento respecto a 2018.

Las gobernadoras y los gobernadores señalaron que estos avances dan continuidad y profundizan la transformación iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, reconocieron la cercanía de Claudia Sheinbaum, su respeto al federalismo y su disposición para trabajar con los gobiernos estatales, con el objetivo de llevar programas de bienestar y proyectos estratégicos a las distintas regiones del país.

Gobernadores de Morena reconocen Segundo Informe de Claudia Sheinbaum. (Cortesía)

Gobernadores respaldan defensa de la soberanía de Claudia Sheinbaum

Las y los mandatarios estatales reconocieron especialmente la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional ante el escenario internacional.

Finalmente, las gobernadoras y los gobernadores de la 4T reiteraron su respaldo a la presidenta y su compromiso de continuar trabajando en unidad por una nación “más justa, libre, independiente y soberana”.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: cuente con nosotras y nosotros. México avanza con dignidad, con rumbo y con la fuerza de su pueblo. Pronunciamiento mandatarias y mandatarios de la 4T.