El gobernador Salomón Jara anunció el inicio de la construcción del distribuidor vial de Viguera, una obra clave que busca mejorar la movilidad en Oaxaca de Juárez y atender uno de los puntos con mayor carga vehicular en la capital.

Durante conferencia de prensa, el mandatario destacó que el proyecto se realizará en coordinación con el municipio y el Gobierno del Estado, con el objetivo de resolver la congestión vial en esta zona estratégica.

Salomón Jara detalla proyecto Paso a Desnivel Monumento a Juárez

La titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC), Sildia Mecott Gómez, presentó los detalles del proyecto denominado Paso a Desnivel Monumento a Juárez, que se construirá sobre la carretera federal 190, a la altura de la agencia municipal de Viguera.

La obra contempla una inversión de 279 millones de pesos y beneficiará a más de 270 mil personas, al transformar una vialidad actualmente saturada en una infraestructura moderna y eficiente.

El proyecto incluye la construcción de dos puentes elevados, cada uno con dos carriles por sentido (México–Oaxaca y Oaxaca–México), que se sumarán a los cuatro carriles existentes, para conformar una vialidad de ocho carriles de 3.5 metros de ancho.

Obra en Viguera integrará seguridad, áreas verdes y mejor conectividad en Oaxaca

Además, se construirá una rotonda de 30 metros de diámetro que permitirá mantener un flujo continuo en la zona. El monumento a Benito Juárez será conservado en su sitio original, pero contará con un nuevo basamento que lo elevará para destacar dentro del proyecto.

La obra también contempla áreas verdes con plantas endémicas, iluminación en puente y bajo puente, sistema de drenaje, banquetas amplias, señalética, semaforización y pintura vial, con el objetivo de mejorar la seguridad tanto para automovilistas como peatones.

Con este proyecto, el Gobierno de Oaxaca busca reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad urbana y ofrecer una infraestructura más segura en uno de los accesos más importantes de la ciudad.