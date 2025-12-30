A unos días de iniciar el nuevo año, te compartimos cuáles son los puentes y días de descanso que el 2026 traerá consigo para que los apuntes en tu calendario.

Estos son los puentes y días festivos del 2026

En 2026 habrá algunos descansos oficiales y obligatorios, pero ¿cuándo serán? Te dejamos el calendario de los días que por decreto, deben ser de descanso para los mexicanos.

Pues de acuerdo con La Ley Federal del Trabajo (LFT) dicta cuáles son los días de descanso obligatorio en México y estos son lo que han quedado para el 2026:

Jueves 1 de enero por Año Nuevo

por Año Nuevo Lunes 2 de febrero , siendo este el primer lunes de febrero por el Día de la Constitución Mexicana del 5 de febrero

, siendo este el primer lunes de febrero por el Día de la Constitución Mexicana del 5 de febrero Lunes 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez del 21 de marzo

por el Natalicio de Benito Juárez del 21 de marzo Viernes 1 de mayo - Día del Trabajo

- Día del Trabajo Miércoles 16 de septiembre - Día de la Independencia de México

- Día de la Independencia de México Lunes 16 de noviembre que corresponde al tercer lunes de noviembre por Día de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre

que corresponde al tercer lunes de noviembre por Día de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre Viernes 25 de diciembre - Navidad

Aunque en el calendario no son días de descanso obligatorio, se les suele sumar el Viernes Santo o el Día de Muertos, que en 2026 caen en viernes 3 de abril y lunes 2 de noviembre.

Cabe recordar que el próximo 2026 se celebrará el Mundial en México, por lo que aún se contempla la posibilidad de añadir un día más de asueto, el cual podría ser el próximo 11 de junio de 2026, cuando sea la inauguración.