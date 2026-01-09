El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reveló que habrá un Taller intensivo para directivos y docentes, el cual se realizará del 7 al 9 de enero a nivel nacional y este no afecta el regreso a clases, programado para el 12 de enero de 2026.

El Taller de la SEP a nivel nacional no afectará el regreso a clases 2026

Tras anunciarse que habrá un taller dirigido especialmente a directivos y docentes de la SEP a nivel nacional del 7 al 9 de enero llamado ‘Ser y hacer en comunidad de aprendizaje’, mismo que se recalcó que estas actividades no afectarán el regreso a clases.

Los talleres, tal y como especificaron en un boletín oficial de la SEP, promueven la problematización de la práctica educativa y la construcción colectiva del conocimiento; así mismo dan valor a las trayectorias profesionales de cada uno de los funcionarios y reconocen las experiencias pedagógicas únicas.

Salón de clases (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial)

Por lo que el objetivo de estos talleres dirigidos a los funcionarios de la SEP a nivel nacional, es que se potencie la voz, la inteligencia, la imaginación y la conciencia social del alumnado.

Los talleres para docentes y directivos consistirán en dos recursos formativos:

Notas para el acompañamiento: está dirigido los directivos de las escuelas para analizar los contextos escolares y fortalecer la toma de decisiones

Carpeta para la reflexión: es una herramienta para documentar y resignificar el quehacer docente.

Cabe señalar que estos talleres que se impartirán del 7 al 9 de enero, no afectarán el regreso a clases 2026 ya que este será efectivo el lunes 12 de enero.