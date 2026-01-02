El calendario 2026 de días festivos y oficiales ya está circulando, por lo cual te contamos la forma en la que te puedes sacarle jugo a las fechas de descanso y armar varios periodos de vacaciones 2026 con estos seis días:

2 de febrero (lunes), por el 5 de febrero 16 de marzo (lunes), por el 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez 1 de mayo por el Día del Trabajo (viernes) 16 de septiembre por el Día de la Independencia (miércoles) 16 de noviembre (lunes), por el 20 de noviembre Día de la Revolución Mexicana 25 de diciembre (viernes), Navidad

El objetivo es identificar las fechas en las que puedes conseguir días consecutivos de vacaciones sin consumir los que te otorgan la ley en tu trabajo.

Cabe recordar que conocer los días festivos y oficiales del año 2026 te permitirá organizar mejor tus planes desde ya.

Días festivos a tomar en cuenta para armar varios periodos de vacaciones 2026

Te comentaos los días oficiales a tener en cuenta para que pidas los días previos y/o subsecuentes a fin de armarte puentes más largos o varios periodos de vacaciones 2026.

Para ello te contamos primero cuáles son días oficiales y festivos que se otorgan a los trabajadores sin tomar en cuenta este 1 de enero de 2026:

2 de febrero (lunes), por el 5 de febrero

16 de marzo (lunes), por el 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez

1 de mayo por el Día del Trabajo (viernes)

16 de septiembre por el Día de la Independencia (miércoles)

16 de noviembre (lunes), por el 20 de noviembre Día de la Revolución Mexicana

25 de diciembre (viernes), Navidad

Así puedes armar tus vacaciones 2026 de manera estratégica

Puedes pedir como vacaciones el viernes 30 de enero y el martes 3 de febrero y así tendrás cinco días de descanso consecutivos pidiendo solo dos días de los que teorotrga la Ley Federal del Trabajo .

La misma mecánica aplica si pides vacaciones el viernes 13 de marzo y martes 17 de marzo en las fechas relacionadas a la llegada de la primavera y en natalicio de Benito Juárez.

En el caso de las fechas cercanas al 1 de mayo, puedes pedir jueves 30 de abril y lunes 4 de mayo para también tener cinco días de descanso consecutivos.

En lo correspondiente al 16 de septiembre que cae jueves y no se recorre, podrías pedir jueves 17 y viernes 18 de septiembre para que regreses a trabajar hasta el lunes 21 de septiembre.

Para las fechas en torno al Día de la Revolución Mexicana, puedes pedir viernes 13 y martes 17 de noviembre para armarte otro puente de cinco días.

En Navidad 2026 la ventaja es que el festivo cae en viernes por lo que puedes pedir el jueves 24 de diciembre y lunes 28 de diciembre y también obtienes otro puente largo.

De la misma manera, podrás pedir jueves 31 de diciembre y lunes 4 de enero para regresar a trabajar hasta el martes 5 de enero.

Hasta aquí podrías haber usado solo 14 días de vacaciones por siete periodos de cinco días consecutivos de descanso cada uno, equivalentes a un totla de 35 días.

Aunque 2 de noviembre no es día oficial, caerá en lunes, por lo que podrías armar otro puente pidiendo viernes 30 de octubre y lunes 2 de noviembre, aunque sea de solo cuatro días.

Además, considera que la Semana Santa 2026 será del 30 de marzo al 5 de abril, que no es oficial, pero en algunos casos otorgan home office.