El primer puente vacacional de 2026 en México tendrá lugar el primer trimestre del calendario del Año Nuevo que está en curso.

Por lo que el primer puente vacacional de 2026 en México será el marcado con un fin de semana largo por la celebración de la Constitución, el 5 de febrero.

Fecha que se recorre al lunes 2 de febrero, lo que será el primer puente vacacional de 2026 en México.

Sin embargo, a lo largo del año, se tendrán varios puentes vacacionales de 2026 en México con fines de semanas largos, fechas vacacionales y hasta con descansos obligatorios.

Primer puente vacacional de 2026 en México: cuándo es (Pinterest / Getty Images)

Estos serán los puentes vacacionales de 2026 en México

Los puentes vacacionales de 2026 en México sin duda serán fechas esperadas por trabajadores y hasta los alumnos, para disfrutar de un descanso más largo.

A lo largo del año los puentes vacacionales de 2026 en México serán en estas fechas:

Lunes 2 de febrero – Aniversario de la Constitución (5 de febrero)

Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

Del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril - Semana Santa

Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo

Viernes 15 de mayo - Día del Maestro

Del 15 de julio al 1 de septiembre - Vacaciones de verano

Lunes 2 de noviembre - Día de Muertos

Lunes 16 de noviembre – Revolución Mexicana (20 de noviembre)

Viernes 25 de diciembre – Navidad