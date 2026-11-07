La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este 7 de noviembre de 2026 el puente Rizo de Oro en Chiapas, una obra que calificó como “justicia social”, y el cual conecta a comunidades de la Frailesca y la Sierra Mariscal.

El Gobierno de México estima que la obra acortará los tiempo de viaje de casi 300 mil habitantes de la región, quienes anteriormente usaban balsas conocidas como “chalanes” para poder movilizarse.

Puente Rizo de Oro (Especial )

El puente -cuya construcción esperó casi 50 años- tiene 408 metros de longitud, mientras que la intervención completa, con sus accesos carreteros, alcanza 2,1 kilómetros.

“Es justicia y bienestar”: Claudia Sheinbaum destaca la construcción del Puente Rizo de Oro

Durante la inauguración del Puente Rizo de Oro en el municipio de La Concordia, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “justicia y bienestar” la construcción del Puente Rizo de Oro.

En su mensaje, la mandataria enfatizó que esta obra de infraestructura representa los valores de la Cuarta Transformación al llevar justicia social y bienestar a regiones históricamente rezagadas.

La inauguración del día de hoy lleva una palabra: es justicia, más allá de la gran obra... Y junto a esa palabra va la palabra bienestar. Eso representa nuestro gobierno, nuestros gobiernos: traer bienestar a los pueblos y traer justicia social que hace años se había dejado en el abandono. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Puente Rizo de Oro (Especial )

Claudia Sheinbaum también comparó los 36 años del llamado “periodo neoliberal” con el modelo actual, destacando los programas sociales y la inversión pública para el desarrollo de los pueblos del sur del país.

La construcción del puente atiende una demanda social de más de 50 años tras la edificación de la presa La Angostura en la década de 1970, la cual inundó terrenos y dividió a diversas comunidades de la región.

Puente Rizo de Oro (Especial )

Puente Rizo de Oro acortará los tiempos de distancia entre Chicomuselo y Tuxtla Gutiérrez

Antes del Puente Rizo de Oro, habitantes dependían de pequeñas embarcaciones conocidas como chalanes para poder moverse, viajes condicionados a la disponibilidad de las lanchas y a las condiciones del clima,

Al respecto, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, sostuvo que la obra reducirá el trayecto entre Chicomuselo y Tuxtla Gutiérrez, pues ahora podrá realizarse en dos horas y media, en lugar de cinco horas.

Puente Rizo de Oro (Especial )

El Puente Rizo de Oro de 2.1 kilómetros mejorará la conectividad entre las regiones de la Frailesca y la Sierra Mariscal, en favor de comunidades como:

Motozintla

Siltepec

Amatenango de la Frontera

Frontera Comalapa, Chicomuselo

La Concordia

Villa Corzo

Parral

Chiapa de Corzo

Tuxtla Gutiérrez