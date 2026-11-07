En Mazatlán, Sinaloa, fue asesinado a balazos Enrique Quiñones, el histórico lanzador de los Tomateros de Culiacán.

De acuerdo con los reportes, el exbeisbolista de 57 años fue atacado por hombres armados en la sindicatura de Villa Unión, al sur del municipio de Mazatlán.

Tras la agresión de este 7 de noviembre de 2026, paramédicos acudieron al lugar, pero solo para confirmar que Enrique Quiñones ya no tenía signos vitales.

Asesinan a Enrique Quiñones, histórico lanzador de Tomateros (Especial)

¿Qué se sabe del asesinato de Enrique Quiñones?

Enrique Quiñones pasó a la historia como uno de los mejores serpentineros de la Liga Mexicana del Pacífico; sin embargo, actualmente trabajaba como operador de transporte de plataforma.

De acuerdo con reportes, el exlanzador de los Tomateros se encontraba junto a su vehículo en el boulevard Niños Héroes, frente a un negocio de pintura, cuando fue atacado a balazos desde un vehículo en movimiento.

Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Sinaloa se presentaron en el lugar e iniciaron las averiguaciones para detener a los responsables y esclarecer el probable móvil.

Asesinato de Enrique Quiñones (Felicitos Trujillo )

Enrique Quiñones trabajaba como chofer de aplicación tras éxito en el béisbol

Enrique Quiñones, nacido el 30 de octubre de 1969 en Mazatlán, es recordado por lanzar el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Tomateros, el 21 de noviembre de 2000, ante las Águilas de Mexicali.

Desde que inició su carrera profesional en 1988 y hasta su retiro en 2007, también jugó para:

Rieleros de Aguascalientes

Sultanes de Monterrey

Leones de Yucatán

Broncos de Reynosa

Tuneros de San Luis Potosí

Dorados de Chihuahua

Quiñones tuvo una destacada trayectoria de casi dos décadas en el beisbol profesional mexicano como pitcher derecho, principalmente con el equipo que lo lanzó a la fama: los Tomateros de Culiacán.

Sin embargo, luego de su salida, el exbeisbolista se desempeñó como chofer de aplicación en calles de Mazatlán, un trabajo común en exatletas que necesitan mantenerse activos económicamente en su etapa de retiro.