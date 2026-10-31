La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, destacaron que la atención a las familias afectadas por la vaguada monzónica contempla una inversión superior a los 11 mil millones de pesos, destinada a apoyos y trabajos de reconstrucción en la entidad.

Durante una gira de trabajo por Hidalgo, en el marco de la entrega de apoyos a la población damnificada, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las familias que perdieron completamente sus viviendas recibirán 400 mil pesos para recuperar parte de su patrimonio.

La mandataria recordó que en cinco estados resultaron afectadas 105 mil familias, de las cuales 35 mil viven en comunidades apartadas.

Entregarán apoyos de hasta 400 mil pesos por vivienda

La presidenta explicó que el apoyo para quienes perdieron por completo sus hogares se suma a los recursos que ya habían recibido.

Se están destinando 400 mil pesos por cada una de las familias que perdieron completamente su vivienda, que se suma lo que ya se había recibido. Son cerca de 8 mil millones de pesos destinados para el pueblo de Hidalgo, para este momento tan difícil. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por su parte, el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca señaló que 2 mil 250 familias recibirán recursos por más de 900 millones de pesos para atender la pérdida de sus viviendas.

Con ese sentido humano y con esa generosidad que caracteriza a la presidenta ha dispuesto que 2 mil 250 familias que perdieron su vivienda tengan un apoyo que supera los 900 millones de pesos. Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo

Claudia Sheinbaum anuncia apoyos (cortesía)

Hidalgo atendió emergencia en 28 municipios

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca detalló que durante la emergencia se desplegaron más de 10 mil servidores públicos estatales y federales en 28 municipios afectados.

También se estableció un puente aéreo con 33 helicópteros, que realizaron 919 vuelos para trasladar pacientes, medicamentos y ayuda humanitaria, incluidas 266 mil despensas.

Entre las afectaciones reportadas se encuentran daños en 236 comunidades, 675 derrumbes, 158 deslaves y 359 caminos bloqueados. Además, colapsaron 190 sistemas de agua potable y drenaje, mientras que 99 escuelas y dos centros de salud registraron daños.

Para las labores de recuperación se movilizaron 451 unidades de maquinaria, se retiraron 600 mil metros cúbicos de escombros y se ejecutaron 375 obras para restablecer la conectividad y los servicios de agua.

Inversión para la reconstrucción de Hidalgo supera los 11 mil millones de pesos

El gobernador explicó que el Gobierno de México destinó mil 800 millones de pesos para la atención inicial de las familias damnificadas y 5 mil 700 millones para reconstruir 198 caminos, 50 puentes e infraestructura hídrica.

A estos recursos se suman 4 mil 577 millones de pesos asignados por la administración estatal para las labores de recuperación y reconstrucción de Hidalgo.

Durante el evento, Concepción Hernández, en representación de las personas beneficiarias, recordó que la emergencia de octubre de 2025 cambió la vida de su comunidad y agradeció el acompañamiento de las autoridades.

Apoyos se entregarán en tres ministraciones

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, Edna Elena Vega Rangel, informó que los apoyos para familias damnificadas se entregarán en tres ministraciones.

Además, anunció que a partir de enero se realizarán visitas de supervisión para verificar que los recursos sean utilizados correctamente.

Por último, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los gobiernos de la Transformación entregan los recursos directamente a la población y sin intermediarios, mediante el Banco del Bienestar.

La presidenta también respondió a las críticas por la desaparición del Fondo de Desastres y sostuvo que el mecanismo de entrega directa permite hacer llegar los apoyos a las personas afectadas.