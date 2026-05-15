Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, defendió el uso de encuestas para elegir a sus candidatos rumbo a las elecciones de 2027.

“En nuestro Partido Morena y la coalición con PT y el Partido Verde tenemos claro que el método será por encuesta” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena,

Morena reiteró que la opinión de la ciudadanía tendrá especial relevancia a la hora de elegir candidatos, seguido por una revisión de autoridades para detectar perfiles que puedan “manchar el movimiento”.

Citlalli Hernández, nueva dirigente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (Mario Jasso)

Citlalli Hernández destaca proceso de encuestas para elegir candidatos

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, destacó la importancia de que los candidatos de la Cuarta Transformación sean cercanos a la ciudadanía.

Además, señaló que otras cualidades con las que deberán contar quienes aspiren a ser candidatos son:

Trayectoria honesta

Fidelidad a los principios e ideales de la 4T

Sin embargo, Citlalli Hernández señaló que la decisión más importante la tendrá la ciudadanía, quienes podrán votar a través de un proceso de encuesta por el candidato de su elección.

Por otro lado, la morenista señaló que será importante contar con la opinión y la petición formal de las autoridades para que puedan alertar sobre perfiles con algún antecedente negativo.

Ariadna Montiel (Ariadna Montiel vía Facebook)

Morena investigará a sus candidatos para evitar perfiles cuestionables

En caso de detectarse un perfil cuestionable, ya sea en Morena, PT o el Partido Verde, la coalición podrá tomar la decisión de rechazar a un candidato sin importar que haya ganado en encuestas .

Al respecto, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, señaló que recurrirán al Gabinete de Seguridad y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para evitar candidatos o funcionarios corruptos o vinculados con otros crímenes.