Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, se dijo a favor de gravar herencias, pero solo las que implican grandes fortunas.

“Sí se graven los grandes capitales, las grandes herencias, no lo que te den ahí, el burro, la vaca, la casita, eso no, pero las grandes riquezas sí ”. Reginaldo Sandoval, diputado del PT

Pese a su postura, Reginaldo Sandoval también aseguró que no está de acuerdo a que otro Poder invada las facultades; en este caso, del Legislativo de parte de la ministra Lenia Batres.

Desde Morena, la propuesta para gravar herencias fue rechazada, como dio a conocer el coordinador también en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

PT a favor de gravar herencias, pero sólo las grandes fortunas

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó en conferencia de prensa que están de acuerdo en gravar herencias; sin embargo, es un tema que debe someterse a discusión.

Acorde con el diputado del PT, sería el Legislativo quienes organizarían una discusión abierta sobre los impuestos a las herencias, que es un tema mundial.

El PT afirmó que sería en pro de la igualdad y para centralizar la riqueza, ya que los grandes dueños de fortunas deberían gravarse, no las casas u otros bienes.

Sino, sucedería como en Estados Unidos, en donde se concentra la riqueza en pocas manos y se observan casos como Elon Musk, que llegó a billonario mientras otros viven en pobreza.

Por lo mismo, el PT apunta a que se haga una consulta, para evitar que quienes reparten sus herencias se concentren en pocas manos, por lo que estarían abiertos al debate.

Morena descarta imponer impuestos a las herencias, confirma Ricardo Monreal

Por su parte, aunado al rechazo de Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó gravar las herencias.

Mediante un video compartido en redes sociales, Ricardo Monreal mencionó que no hay ninguna iniciativa en el Congreso de parte de Morena que busque dicho gravamen.

Sin embargo, Ricardo Monreal también mencionó que Morena acordó que tampoco habrá nuevos impuestos en el paquete económico.