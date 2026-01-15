En conferencia de prensa, el diputado del PT y coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, rechazó la reforma electoral argumentando el control de los tres poderes.

“Si nosotros estamos ahorita en el poder: tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Poder Legislativo, ganamos por la vía elección el Poder Judicial, digo, ¿habrá necesidad de una reforma?" Reginaldo Sandoval, diputado del PT

El PT se ha pronunciado contrario a la reforma electoral que buscaría la reducción del gasto para los partidos, hecho al cual el Partido Verde también se ha mostrado en contra.

PT admite control de los tres poderes en rechazo a la reforma electoral

En crítica a la derecha mexicana, el diputado del PT, Reginaldo Sandoval admitió que ganaron los tres Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que no se necesitaría una reforma electoral.

El diputado del PT explicó al respecto que la derecha no ofrece ideas nuevas y perdieron todo por sus propias reglas, razón por la cual llegó la Cuarta Transformación a los tres poderes.

Reginaldo Sandoval preguntó si con lo que tienen, los tres poderes, sería necesaria la reforma electoral, lo cual a su parecer considera que no, ya que hay asuntos mundiales de mayor relevancia.

Rechazó que se necesite la reforma electoral, sino que se debe analizar qué hacer en contra del vecino estadounidense que busca intervenir en México sólo por sus recursos.

También aseguró que el PT siempre seguirá la ruta de mejorar la democracia en especial ante la situación global de la voluntad del más fuerte, sin contar con instancias internacionales.

PT confirma que la 4T depende de sus votos y del PVEM

Reginaldo Sandoval fue cuestionado sobre dichos anteriores sobre el apoyo del PT a Morena en la reforma electoral, además de aseverar que las reformas se aprueban por sus votos y del PVEM.

“Los números [..] somos 500 diputados en esta Cámara y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores, ¿cuántos tiene Morena? 253, ¿faltan o no faltan? ¿Si se suma el PT? No da. ¿Si se suma el Verde? No da, debemos sumarnos todos". Reginaldo Sandoval, PT

Pese a esto, el diputado del PT aseveró que esperarán a que llegue la iniciativa para la reforma electoral para presentar un posicionamiento y el sentido de su voto sobre la misma.

Referente a la reunión que se mantendrá con la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, el PT confirmó que sólo es de concejales.