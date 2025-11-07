Los bloqueos que llevan a cabo productores en el estado de Guanajuato, han comenzado a provocar desabasto de gasolina.

Esto debido a que las pipas que surten a diversos puntos de Guanajuato, así como en el estado de Michoacán, han impedido el paso de las pipas abastecedoras de combustible.

Bloqueos de productores provocan desabasto de gasolina en Guanajuato

Este jueves gasolineras en Guanajuato y Michoacán han comenzado a generar alaerta, debido a que comienzan a presentar desabasto.

De acuerdo con los reportes, las zonas más afectadas son el sur de Guanajuato, así como el municipio de Zamora, en Michoacán.

Los bloqueos que realizan agricultores desde el pasado lunes 3 de noviembre han dejado varadas a las pipas que abastecen a las diversas gasolineras que se encuentran en dichas regiones.

Incluso, una gasolinera en Zamora ya fue cerrada este jueves, afectando a cientos de automovilistas que se surten de combustible en dicha estación.

Se espera que las negociaciones mejoren este viernes 7 de noviembre y las pipas puedan avanzar.

De lo contrario, será hasta el fin de semana cuando algunos caminos puedan ser abiertos y así las pipas cargadas de combustible puedan surtir a las estaciones que lo requieren.

En el sur de Guanajuato algunas estaciones ya han reportado la escasez de gasolina, aunque prevén que puedan aguantar al avance de las pipas.