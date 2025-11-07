Hoy jueves 6 de noviembre de 2025, agricultores del estado de Guanajuato llevaron a cabo bloqueos en una planta por la disputa del precio del maíz.

De acuerdo con los reportes, desde las primeras horas de este jueves colocaron tractores para impedir el paso sobre la carretera León-Silao.

Asimismo, mantienen bloqueos en otros puntos de Guanajuato, como en los municipios de Irapuato, Pénjamo y Celaya.

Agricultores bloquean planta en Guanajuato en protestas por el precio del maíz; esto exigen

Este jueves, un grupo de agricultores en Guanajuato bloquearon los accesos a una planta harinera en la carretera León-Silao, para exigir el pago justo por la tonelada de grano.

Manifestantes señalaron que diversas empresas buscan comprar la tonelada en 5 mil o 5 mil 200 pesos, cuando el precio base de este producto se ubica por encima de los 6 mil pesos por tonelada.

Por ello también bloquearon otra planta en la Zona Industrial de Irapuato, así como otros puntos en Pénjamo y Celaya.

Ante esto, los agricultores solicitaron que se les pague el precio justo por su maíz, y no un precio que manifestaron no resulta redituable para toda la inversión que realizan.

Asimismo, además del precio del maíz, también demandan que la tonelada de sorgo se venda en 6 mil pesos.

Producto de estas protestas en Guanajuato, una empresa accedió a comprar en 4 mil 500 su tonelada de sorgo, lo que representó 500 pesos más de lo que se les señaló en un principio.

Según indicaron, no tienen planeado retirar los bloqueos a la planta harinera, a la espera de que puedan negociar un precio justo de compra para sus productos.