La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer la detención de dos sujetos señalados por la presunta comisión del delito de fraude durante el examen de admisión de la UNAM.

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, los sujetos que cometieron este delito contra la UNAM fueron identificados como:

Edgar “N”

David “N”

Tras realizar su detención, ambos fueron puestos a disposición de un juez de control para determinar su situación legal.

Fiscalía CDMX detiene a dos personas por cometer fraude en examen de admisión de la UNAM

La Fiscalía de la CDMX logró la detención de dos personas por cometer fraude durante la aplicación del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las investigaciones arrojaron que Edgar “N” y David “N” operaban mediante un sistema en donde ofrecían suplantar a los aspirantes durante el examen de ingreso a licenciatura.

Bajo este esquema, los sospechosos resolvían los exámenes desde equipos de cómputo remotos mientras los interesados fingían responder las preguntas frente a sus pantallas.

Edgar “N” y David “N” cometieron esta actividad fraudulenta entre mayo y junio de 2026 en la academia privada “Más Preparación”, centro donde los detenidos fungían como operadores principales.

Dos detenidos por fraude en examen de admisión de la UNAM (Fiscalía CDMX)

Para consumar el fraude en el examen digital, los detenidos utilizaron las instalaciones de su plantel y contaron con la presunta complicidad de instructores de la propia academia.

Las investigaciones de la Fiscalía CDMX se originaron a partir de un reporte presentado por la UNAM, luego de que los exámenes de 9 aspirantes presentaran similitudes en su información de conexión.

Tras esto, se emitió una orden de aprehensión en contra de Edgar “N” y David “N”, así como un cateo a las instalaciones que utilizaron para cometer el fraude.

La Fiscalía de la CDMX señaló que las investigaciones continuarán, por lo que no descartó la posibilidad de que haya más detenciones por fraude en el examen de admisión de la UNAM.