La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio esperanza a 36 mil 885 aspirantes, al informar que más de la mitad de quienes presentaron el examen de control tendrá un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

Estimamos que más de la mitad de los 36 mil 885 aspirantes que se presentaron a la evaluación tendrá un lugar en la Universidad Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

La noticia confirmada por el propio rector Leonardo Lomelí, significaría que hasta 20 mil alumnos podrían comenzar clases en la fecha prevista, el lunes 31 de agosto de 2026.

Lomelí también señaló que el 80% de los aspirantes convocados para el examen de control se presentaron a la prueba, y que los resultados se darán a conocer el último fin de semana de agosto.

Examen de control de la UNAM en CDMX (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

UNAM publicará resultados el último fin de agosto; más de la mitad de los aspirantes se quedará

En conferencia de prensa, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, explicó que durante las jornadas del examen de control participaron aproximadamente 36 mil 885 personas.

Agregó que, de este grupo, se calcula que más de la mitad podrá ingresar a la UNAM, aunque aclaró que aún se está realizando el análisis para conocer quiénes fueron seleccionados.

Una vez publicados los resultados, los estudiantes que hayan obtenido un lugar podrán descargar la documentación correspondiente y completar su registro en facultades, escuelas o entidades académicas.

Los resultados del examen de control de la UNAM para los aspirantes que presentaron la prueba se publicarán durante el sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Ciudad Universitaria de la UNAM. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

80% de los convocados presentó el examen de control

Sobre el número de aspirantes que atendieron el llamado a participar en el examen de control, el rector Leonardo Lomelí detalló que aproximadamente 80 por ciento presentaron la prueba.

El dato es relevante porque la UNAM toma en cuenta la diferencia entre los aspirantes convocados, quienes completan el proceso y los que finalmente presentan el examen, para calcular la asignación de lugares.