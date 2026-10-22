Las tensiones por el caso de los contratos del INE y el chofer de Guadalupe Taddei, escalaron durante la sesión del Consejo General que se celebró este jueves 22 de octubre.

Representantes del PRI y Somos exigieron que la consejera presidenta renuncie a su cargo mientras se desarrollan las investigaciones que corresponden por el caso.

Sin embargo, ante las demandas de PRI y Somos, Guadalupe Taddei estableció que no cederá ante las presiones y señaló que los ataques se tratan de meras descalificaciones que buscan golpear al INE.

Guadalupe Taddei: su chofer aparece vinculado a una empresa proveedora del INE (Eduardo Díaz)

Exigen PRI y Somos renuncia de Guadalupe Taddei por caso de contratos

A un par de días de que se revelaron posibles irregularidades en la asignación de contratos en el INE, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, volvió a ser el centro de ataques y reclamos.

Lo anterior debido a que el representante de Somos ante el Consejo General, Marco Baños, exigió que Guadalupe Taddei se separe de su cargo mientras avanzan las indagatorias oficiales.

El exconsejero del INE enfatizó que es necesario investigar los hechos, pues hay señalamientos de gravedad por los que es necesaria la transparencia, rendición de cuentas y esclarecimiento.

En el mismo sentido, Carlos Gutiérrez Mancilla del PRI compartió la postura, pues exigió la renuncia inmediata al considerar que la ética pública del INE se encuentra en entredicho.

Quien no pueda acreditar la limpieza de su gestión, no puede conducir la próxima elección federal y si no renuncia. Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla. Consejero del Poder Legislativo en el INE

En su pronunciamiento, señaló que ante la proximidad de las elecciones 2027, es necesario que quien esté al frente del INE sea capaz de demostrar que no tiene relación con ningún acto irregular.

Incluso, Gutiérrez Mancilla advirtió que si Guadalupe Taddei no se separa del puesto por su propia decisión, recurrirá a las medidas legales necesarias para que se haga cumplir la ley.